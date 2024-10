Han Kang muốn ăn mừng giải Nobel trong lặng lẽ

Han Kang - người phụ nữ châu Á đầu tiên đoạt Nobel Văn học - nói không biết uống rượu nên chỉ mừng giải bằng tách trà.

Ngày 10/10, sau khi Viện Hàn Lâm Thụy Điển công bố Han Kang thắng giải, người Hàn Quốc vỡ òa trong niềm vui. Tổng thống Yoon Suk Yeol nói việc bà Han Kang đoạt Nobel là "thành tựu to lớn của lịch sử văn học Hàn, dấu mốc quan trọng khiến cả dân tộc hân hoan". Tên bà phủ khắp các mặt báo lớn nhỏ ở Hàn, còn độc giả săn tìm sách của Han Kang. Bà sẽ nhận phần thưởng 11 triệu krona Thụy Điển (hơn 26 tỷ đồng) vào tháng 12 năm nay.

Khác với sự náo nhiệt của thế giới bên ngoài, nữ tác giả trải qua một ngày bình lặng. Trong bài phỏng vấn đầu tiên với đại diện ban tổ chức giải, bà cho biết nhận tin vui khi đang ở nhà tại Seoul, Hàn Quốc. "Có người gọi điện thông báo cho tôi. Tôi rất ngạc nhiên và vinh dự. Khi đó, tôi vừa ăn tối với con trai, ở Hàn Quốc mới là tám giờ tối. Vâng, đó là một buổi tối yên bình".

Về kế hoạch ăn mừng, bà cho biết: "Tôi muốn uống trà. Tôi không biết uống rượu. Tôi uống trà với con trai và muốn ăn mừng một cách lặng lẽ vào tối nay".

Là người Hàn Quốc đầu tiên đoạt Nobel Văn học, Han Kang hy vọng kết quả này có thể khiến độc giả, bạn văn trong nước của bà vui mừng. "Tôi lớn lên cùng sách vở, nền văn học Hàn Quốc, và cả những tác phẩm văn học thế giới. Đối với tôi, từ khi còn nhỏ, các nhà văn là một tập thể. Họ đi tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống. Đôi khi họ lạc lối và đôi khi họ thấy rõ mục đích, do đó những nỗ lực và sức mạnh của họ đều là nguồn cảm hứng của tôi. Thật khó để tôi chọn ra một số cái tên nào đã truyền cảm hứng viết lách cho tôi".

Han Kang ở buổi họp báo tháng 11/2023 ở Hàn Quốc, sự kiện kỷ niệm việc bà được giải

Văn học Nước ngoài Medici của Pháp cho tiểu thuyết "I Do Not Bid Farewell". Ảnh: News1

Ngoài các nhà văn Hàn, Han Kang cũng đọc sách dịch, trong đó có cuốn The Brothers Lionheart của nhà văn Thụy Điển Astrid Lindgren. Sách gợi cho bà những câu hỏi về con người, sự sống và cái chết.

Khi được đề nghị đưa ra gợi ý cho độc giả tiếp cận sách của bà, Han Kang cho rằng mọi người có thể bắt đầu tìm hiểu bà qua cuốn mới nhất - tiểu thuyết được dịch sang nhiều cái tên như: We Do Not Part, I Do Not Bid Farewell hoặc Impossible Goodbye. Tác phẩm có liên quan đến cuốn Human Acts xuất bản trước đó. Cả hai đều nói về những sự kiện đau thương trong lịch sử Hàn Quốc. Với cuốn The White Book, Han Kang nhận định sách giàu chất tự truyện, thể hiện những câu chuyện riêng.

Khi được hỏi về tác phẩm nổi tiếng nhất của mình - The Vegetarian, Han Kang hồi tưởng bà viết sách trong ba năm, gặp nhiều khó khăn vì phải vật lộn tìm ra hình ảnh của nữ nhân vật chính và những người xung quanh cô ấy.

Bà sinh ngày 27/11/1970 ở Gwangju (Hàn Quốc), có cha là tiểu thuyết gia Han Seung Won. Năm 23 tuổi, bà Kang bắt đầu sự nghiệp văn chương khi năm bài thơ của bà được đăng tải trên tạp chí Văn học & Xã hội.

Một năm sau, truyện ngắn The Scarlet Anchor của nhà văn đoạt giải nhất trong Cuộc thi Văn học Mùa Xuân Seoul Shinmun. Năm 1995, bà ra mắt tiểu thuyết đầu tay mang tên A Love of Yeosu. Tên tuổi nhà văn được chú ý khi nhận nhiều giải thưởng danh giá như giải Tiểu thuyết Văn học Hàn Quốc (1999), giải Nghệ sĩ trẻ Ngày nay (2000), giải Văn học Yisang (2005) hay giải Văn học Dongri (2010).

Năm 2016, The Vegetarian - cuốn sách về nhân vật Yeong Hye từ chối ăn thịt trước khi tuyệt thực - của Han Kang trở thành tiểu thuyết tiếng Hàn đầu tiên giành giải Booker Quốc tế, qua bản dịch tiếng Anh của Deborah Smith. Bà giữ vai trò giáo sư chuyên ngành viết sáng tạo tại Học viện Nghệ thuật Seoul.

Tại Việt Nam, một số tác phẩm của bà được dịch và giới thiệu đến bạn đọc như: Cuốn Trắng (NXB Hà Nội và Nhã Nam, 2022), Bản chất của người (NXB Hà Nội và Nhã Nam, 2019), Người ăn chay (NXB Trẻ 2011).

Hà Thu (theo Nobelprize)