Hạn cuối doanh nghiệp công bố lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 là khi nào?

Chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến Tết Bính Ngọ 2026, nhưng đến nay doanh nghiệp tư nhân nơi tôi làm vẫn chưa công bố lịch nghỉ Tết.

Tôi và nhiều đồng nghiệp rất sốt ruột vì cần biết lịch chính thức để đặt vé tàu xe, lên kế hoạch về quê đón Tết cùng gia đình sau một năm làm việc vất vả. Những năm trước, công ty thường thông báo lịch nghỉ khá sớm, nhưng năm nay phòng nhân sự vẫn im lặng, khiến không ít nhân viên băn khoăn.

Vậy cho tôi hỏi: pháp luật có quy định thời hạn cụ thể mà công ty phải công bố lịch nghỉ Tết Âm lịch hay không? Trường hợp công ty chậm trễ trong việc thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch làm ảnh hưởng đến người lao động thì họ có bị xử phạt hay không?

Độc giả Thu Sa

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn