Hạn chế xe vào ba đường trung tâm TP HCM ngày 25/3

Nhiều loại xe bị hạn chế vào đường Trương Định, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ ở khu trung tâm ngày 25/3 để phục vụ tổ chức các hoạt động của Thành ủy TP HCM.

Theo thông báo của Phòng CSGT Công an TP HCM, thời gian hạn chế xe bắt đầu từ 5h và tùy tình hình thực tế có thể kết thúc sớm kế hoạch đến hết ngày 25/3. Trong thời gian này, toàn bộ xe bị hạn chế vào đường Trương Định, đoạn từ giao lộ Võ Thị Sáu đến Lý Chính Thắng. Đây là khu vực đặt trụ sở Thành ủy, Hội trường Thành ủy TP HCM và nhiều cơ quan của thành phố.

Ngoài tuyến đường trên, khu vực trước trụ sở UBND TP HCM cũng hạn chế xe từ 7 chỗ trở lên và các loại ôtô vận tải hàng hóa khác, gồm: Lê Thánh Tôn (từ nút giao Đồng Khởi đến Pastuer) và cả hai chiều đường Nguyễn Huệ (từ nút giao Lê Lợi đến Lê Thánh Tôn).

Đường Lê Thánh Tôn trước trụ sở UBND TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong thời gian trên, xe từ Tôn Đức Thắng đi Nam Kỳ Khởi Nghĩa có thể theo lộ trình thay thế: Tôn Đức Thắng - Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi - Công trường Lam Sơn - Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hoặc: Tôn Đức Thắng - Lê Thánh Tôn - Hai Bà Trưng - Nguyễn Du - Pastuer.

Với lộ trình từ khu vực đường Điện Biên Phủ đi Lý Chính Thắng, xe có thể theo các tuyến: Điện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Chính Thắng, hoặc Điện Biên Phủ -Trương Định - Võ Thị Sáu - Nguyễn Thông - Lý Chính Thắng.

Theo Phòng CSGT, tùy tình hình thực tế đơn vị sẽ tổ chức lực lượng phân luồng phù hợp, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đi lại của người dân tại các khu vực hạn chế xe. Tài xế được khuyến cáo chủ động tham khảo trước các lộ trình, tuân thủ hướng dẫn của CSGT để chọn hướng đi và sắp xếp thời gian hợp lý.

Hạ Giang