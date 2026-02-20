Hạn chế ăn thịt bò, bỏ xe xăng giúp giảm khí thải thế nào?

Nếu 10% người Mỹ chuyển một bữa thịt bò mỗi tuần sang gà trong một năm, lượng khí thải giảm được tương đương 1,3 triệu ôtô chạy xăng.

Biến đổi khí hậu thường được xem là vấn đề vĩ mô, nơi hành động cá nhân đơn lẻ khó có thể tạo tác động khác biệt. Tuy nhiên, AP cho rằng việc cộng dồn những hành động cá nhân sẽ mang lại tác động đáng kể. Dựa trên dữ liệu liên bang về thói quen tiêu dùng, họ tính toán tác động khi 10% người Mỹ thay đổi hành vi trong ăn uống, di chuyển và mua sắm.

Kết quả là hàng chục, hàng trăm tỷ pound khí CO2 giảm được mỗi năm. Các thói quen họ thống kê gồm ăn uống, lái xe, mua quần áo...

Thay thịt bò bằng thịt gà

Thịt bò là một trong những loại thực phẩm có mức phát thải cao hàng đầu do sản sinh lượng lớn khí methane (CH4) - loại khí siêu ô nhiễm gấp 25 CO2. Việc chăn nuôi loại gia súc này cũng tiêu tốn nhiều tài nguyên đất và thức ăn hơn các động vật khác.

Các phần thịt bò được bày bán tại một cửa hàng ở Manhattan, thành phố New York, Mỹ, ngày 8/8/2022. Ảnh: Reuters

Theo Hội Tim mạch Mỹ, khẩu phần thịt được khuyến nghị ở Mỹ là 85 gram. Thay thế khẩu phần này bằng thịt gà mỗi tuần một lần, lượng phát thải giảm lần lượt khoảng 4,54 kg CO2 và 238 kg khí thải.

Theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng AP-NORC năm 2023, khoảng 74% người Mỹ ăn thịt bò ít nhất một lần trong tuần. Nếu cứ 10 người có 1 người chuyển sang ăn thịt gà mỗi tuần trong một năm, lượng khí thải giảm được khoảng 6 triệu tấn CO2, tương đương khí thải của 1,3 triệu ôtô chạy xăng mỗi năm.

"Thịt bò là một mặt hàng tiêu thụ phổ biến, có lượng khí thải carbon cao nhất tính theo trọng lượng", Dave Gustafson, Giám đốc dự án tại Viện Hệ thống Nông nghiệp và Thực phẩm nói. Ông nhận định đây là một trong những lựa chọn ăn uống có tác động lớn nhất đến lượng khí thải carbon của mỗi cá nhân.

Chuyển ôtô xăng sang điện

Một trạm sạc xe điện tại Carlsbad, California, Mỹ, ngày 14/5/2025. Ảnh: Reuters

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA), giao thông vận tải phát thải 28% tổng khí thải của Mỹ. Trong đó, phương tiện cá nhân chiếm tỷ trọng lớn.

EPA cho biết trung bình người lái xe ở Mỹ đi 11.500 dặm (18.500 km) mỗi năm. Một chiếc ôtô chạy xăng bình quân phát thải 400 gram khí CO2 mỗi dặm, mức này ở xe điện khoảng 110 gram. Lái ôtô điện thay vì xe xăng giúp giảm gần 3.400 kg CO2 một người mỗi năm, sau khi trừ hao phát thải từ hoạt động sản xuất điện.

Nếu 10% người Mỹ có giấy phép lái xe, tức là 23,77 triệu người chuyển xe xăng sang điện, lượng khí thải giảm được lên tới 79 triệu tấn CO2 một năm. Mức này gần bằng 1,25% tổng lượng khí nhà kính của Mỹ.

Mua quần jeans cũ

Tác động của quần áo có vẻ không đáng kể bằng ôtô hay thịt bò, nhưng ngành may mặc lại ô nhiễm đáng kể. Theo kết quả đánh giá vòng đời sản phẩm của Levi Strauss & Co, việc sản xuất một chiếc quần jeans Levi’s 501 có thể thải ra hơn 20 kg khí CO2, trong toàn bộ chuỗi sản xuất, đóng gói, vận chuyển và bán lẻ.

Nếu một phần mười người Mỹ (tương đương 34,2 triệu người) mua một chiếc quần jeans cũ trong năm thay vì mua đồ mới, lượng phát thải tránh được khoảng 0,7 triệu tấn CO2. Mức này tương đương với khí thải của khoảng 150.000 ôtô xăng.

"Điều bạn có thể làm là không vứt chúng vào thùng rác", Constance Ulasewicz, Giáo sư danh dự về nghiên cứu người tiêu dùng và gia đình tại Đại học San Francisco, nói, thêm rằng việc nên làm là sửa chữa quần áo để kéo dài tuổi thọ, và mua từ các cửa hàng đồ cũ.

Giới phân tích thừa nhận không một hành động riêng lẻ nào trong số trên có thể giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Nhưng khi tổng hòa các hành động đúng đắn cùng số người tham gia lớn, lượng khí thải có thể giảm nhanh chóng.

Bảo Bảo (theo AP)