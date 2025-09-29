Hamas kêu gọi Israel ngừng tập kích để tìm con tin

Lữ đoàn al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, kêu gọi Israel ngừng không kích để tìm kiếm hai con tin mất tích.

Lữ đoàn al-Qassam ngày 28/9 kêu gọi quân đội Israel đình chỉ không kích và rút khỏi một phần Gaza City. "Tính mạng của hai tù nhân đang bị đe dọa. Quân đội Israel cần lập tức rút khỏi khu vực phía nam Phố 8 của Gaza City và ngừng tập kích trong 24 giờ tới, bắt đầu từ 18h hôm nay, để chúng tôi giải cứu tù nhân", lữ đoàn al-Qassam cho hay.

Nhóm vũ trang Hamas trước đó cho biết các cuộc tấn công dồn dập của Israel vào cuối tuần qua, tập trung ở hai khu dân cư phía nam Gaza City, khiến họ đã mất liên lạc với vị trí giam giữ hai con tin.

Xe tăng Israel tác chiến tại Dải Gaza ngày 9/5. Ảnh: IDF

Tel Aviv chưa đưa ra phản ứng về yêu cầu của Hamas. Truyền thông Israel nhiều lần cáo buộc nhóm vũ trang ở Dải Gaza sử dụng con tin như "lá bài chiến tranh tâm lý".

Hamas từng tuyên bố mất liên lạc với một con tin mang quốc tịch kép Israel - Mỹ, nhưng người này vẫn được thả sau đó vài ngày theo thỏa thuận ngừng bắn.

Giao tranh tiếp tục leo thang tại Gaza City. Quân đội Israel tuyên bố chiến đấu cơ đã đánh trúng khoảng 140 mục tiêu trong vòng một ngày qua, còn lực lượng bộ binh đang tiến sâu vào các quận Sabra, Tel al-Hawa, Sheikh Radwan và al-Naser.

Vị trí Gaza City. Đồ họa: BBC

Cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas vào miền nam Israel khiến 1.219 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường. Trong số 251 con tin bị bắt, 47 người vẫn bị giam giữ tại Gaza với khoảng 20 người được tin là còn sống.

Cơ quan y tế Gaza do Hamas điều hành thông báo 77 người đã thiệt mạng trong ngày 28/9, nâng tổng số người chết ở khu vực từ khi xung đột bùng phát lên hơn 66.000, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuần trước phát biểu tại Liên Hợp Quốc, khẳng định sẽ "hoàn tất nhiệm vụ" với Hamas bất chấp chỉ trích quốc tế về thương vong dân thường ngày càng tăng.

Thanh Danh (Theo AFP, Times of Israel)