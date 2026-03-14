Hamas kêu gọi Iran dừng tấn công các nước láng giềng

Nhóm vũ trang Hamas kêu gọi Iran tránh tấn công các nước láng giềng, dù khẳng định quốc gia này có quyền tự vệ trước Mỹ và Israel.

"Hamas khẳng định Cộng hòa Hồi giáo Iran có quyền đáp trả hành động gây hấn hiện tại bằng mọi biện pháp phù hợp với các chuẩn mực và luật pháp quốc tế, nhưng cũng kêu gọi Tehran tránh nhằm vào các quốc gia láng giềng", Hamas cho biết.

Nhóm vũ trang ở Dải Gaza nhắc đến chiến dịch của Mỹ và Israel nhằm vào Iran từ ngày 28/2, hạ sát hàng loạt lãnh đạo cấp cao của Tehran, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Nhóm kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hành động hướng đến chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột đang diễn ra.

Hamas là một trong những thành viên thuộc "Trục Kháng chiến" được Iran xây dựng từ những năm 1980 để đối phó với ảnh hưởng của Mỹ và Israel tại khu vực. Suốt nhiều thập kỷ, mạng lưới "Trục Kháng chiến" này là tuyến phòng thủ tiền tiêu của Iran.

Hamas trước đó lên án Mỹ, Israel hạ sát ông Khamenei là "tội ác tàn bạo". Nhóm cho biết cố Lãnh tụ Tối cao Iran đã hỗ trợ chính trị, ngoại giao và quân sự dưới mọi hình thức cho người dân Palestine và phong trào kháng chiến của lực lượng này.

Các tay súng Hamas ở miền trung Gaza tháng 2/2025. Ảnh: AFP

Iran đã đáp trả dữ dội nhắm vào nhiều cơ sở quân sự của Mỹ ở khu vực lẫn các hạ tầng năng lượng, dân sự của những nước Vùng Vịnh. Giới chức Iran trước đó từng cảnh báo mọi tài sản của Mỹ ở khu vực và những nước hỗ trợ Mỹ đều có thể trở thành mục tiêu trả đũa nếu chiến sự nổ ra.

Nhiều quốc gia Vùng Vịnh đã lên án các cuộc tập kích từ Iran trên khắp khu vực, cảnh báo Tehran đã tính toán sai và có thể phải trả giá. Dù vậy, các nước láng giềng của Iran đến nay vẫn hành động thận trọng, do lo ngại hạ tầng thiết yếu và kinh tế bị hủy hoại.

Các địa điểm bị tập kích trong xung đột ở Trung Đông. Bấm vào ảnh để xem chi tiết

Trong thông điệp đầu tiên kể từ khi lên kế nhiệm, tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei ngày 12/3 cho hay Iran tin tưởng vào tình hữu nghị với các nước láng giềng và chỉ nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự Mỹ ở những quốc gia này. Ông Mojtaba đề nghị các nước Trung Đông làm rõ lập trường về việc ai đã tấn công đất nước và giết hại người dân Iran, từ đó yêu cầu Mỹ đóng cửa toàn bộ căn cứ quân sự trong khu vực càng sớm càng tốt.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)