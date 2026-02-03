Hầm chui qua đường sắt ở Hà Nội sắp thông xe

Dự án xây dựng hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng được khởi công vào tháng 10/2022, tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng.
Sau hơn 3 năm triển khai, hầm chui đã hoàn thành hơn 96% khối lượng công việc. Hôm 31/1, đơn vị thi công đã thông lòng hầm.
Khu vực hầm chui qua đường sắt đang được hoàn trả mặt bằng. Đây là dự án hầm chui đầu tiên ở Hà Nội đi dưới đường sắt. Việc thi công gặp nhiều khó khăn do phải bảo đảm tàu chạy thông suốt.
Công trình có quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài hầm 460 m, trong đó 140 m hầm kín và 320 m hầm hở.
Một đầu hầm chui nằm trên phố Kim Đồng, đầu còn lại nối với vành đai 2,5 phía Đầm Hồng, giáp phố Định Công.
Dọc hai bên hầm là hệ thống thoát nước dày đặc nhằm xử lý ngập úng. Nước khi dồn vào đây sẽ đổ về hệ thống bơm trong hầm và được đẩy ra ngoài.
Bên trong hầm, đơn vị thi công đang chuẩn bị lắp thông gió và đèn chiếu sáng.
Các đơn vị thi công đã thảm khoảng 400 tấn bêtông nhựa, hiện tập trung hoàn thiện phần hầm hở phía Đầm Hồng.
Đây là hầm chui thứ 5 tại Thủ đô được xây dựng từ năm 2009 đến nay, sau các hầm Kim Liên - Xã Đàn, Trung Hòa, Thanh Xuân và Lê Văn Lương.
Ngoài hầm chui, đơn vị thi công dự án vành đai 2,5 để kết nối với hầm cũng đang đẩy nhanh tiến độ.
Khi hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng đi vào khai thác, nút giao Kim Đồng - Giải Phóng - Tân Mai sẽ được giảm tải đáng kể. Dòng xe theo hướng vành đai 2,5 sẽ lưu thông liên tục, giảm xung đột giao cắt, qua đó kéo giảm ùn tắc kéo dài nhiều năm qua ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng. Video: Việt An
Việt An