Hầm chui dự án nút giao lớn nhất TP HCM lùi ngày thông xe đến tháng 6

Hầm chui nút giao An Phú ở TP Thủ Đức, kết nối cao tốc TP HCM - Long Thành, cảng Cát Lái, thông xe trễ 2 tháng so với kế hoạch do chưa hoàn thành hạng mục trạm bơm.