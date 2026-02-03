Hầm chui đầu tiên qua đường sắt ở Hà Nội sắp thông xe

Khu vực hầm chui qua đường sắt đang được hoàn trả mặt bằng. Đây là dự án hầm chui đầu tiên ở Hà Nội đi dưới đường sắt. Việc thi công gặp nhiều khó khăn do phải bảo đảm tàu chạy thông suốt.