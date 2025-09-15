Hầm chui 830 tỷ đồng ở cửa ngõ Nam Sài Gòn chi chít 'ổ gà'

Hai nhánh hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7 cũ) xuất hiện nhiều "ổ gà", điểm sụt lún, trồi nhựa tạo sóng mấp mô sau hơn 9 tháng khai thác.

Sáng 15/9, trên nhánh hầm hướng từ Bình Chánh về khu chế xuất Tân Thuận, hàng chục ổ gà nằm rải rác, trong đó có đoạn mặt đường bị lún sâu hơn 30 cm, lan rộng toàn bộ một làn xe.

Mặt đường lún sâu khoảng 30 cm ở giữa hầm chui Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Đình Văn

Dọc hai bên vỉa hè, nhiều mảng nhựa bị đứt gãy, khi xe chạy qua làm đá văng ra mặt đường. Ở nhánh ngược lại, nhiều ổ gà đường kính 20-50 cm xuất hiện liên tiếp; một đoạn dài khoảng 100 m bị trồi nhựa tạo gợn sóng, khiến ôtô chạy qua bị dằn sốc.

Tài xế Hoài Nam, thường xuyên lái xe tải qua khu vực, cho biết cách đây khoảng hai tháng mặt đường chỉ có vài vết lõm nhỏ, nhưng nhanh chóng hư hỏng nặng. "Tôi quen đường nên tránh được, nhưng nhiều xe gầm thấp dễ bị đụng gầm", anh nói.

Mặt đường hầm chui Nguyễn Văn Linh trồi sụt, gợn sóng. Ảnh: Đình Văn

Ông Trịnh Linh Phương, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM, cho biết đơn vị đã ghi nhận tình trạng xuống cấp, trong chiều 16/9 sẽ làm việc với nhà thầu để xác định nguyên nhân, lên phương án sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông.

Hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ gồm hai nhánh, mỗi nhánh dài 456 m, rộng 3 làn xe, phía trên là đảo tròn và các nhánh rẽ. Công trình có tổng mức đầu tư 830 tỷ đồng, trong đó nhánh hướng từ Bình Chánh về Tân Thuận thông xe tháng 10/2024, nhánh còn lại khai thác sau đó hai tháng.

Vị trí nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ. Đồ họa: Đăng Hiếu

Đình Văn