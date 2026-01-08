Hai yếu tố cần lưu ý khi trồng răng implant

Bên cạnh công nghệ, tay nghề bác sĩ, quá trình bảo trì sau cấy ghép đóng vai trò quan trọng, đảm bảo sự thành công của một ca trồng răng implant.

Cấy ghép implant hiện được xem là giải pháp tối ưu cho tình trạng mất răng nhưng cũng đắt đỏ hàng đầu (chi phí cho một ca implant dao động từ 12 đến 25 triệu đồng). Trong quy trình này, bác sĩ sẽ cấy trực tiếp một trụ implant làm bằng titanium vào xương hàm để thay thế cho chân răng thật đã mất. Sau khi trụ implant tích hợp ổn định với xương hàm, một khớp nối Abutment và mão răng sứ sẽ được gắn lên trên, tạo thành một chiếc răng mới hoàn chỉnh về cả hình dáng, chức năng và thẩm mỹ như răng thật.

Tay nghề bác sĩ

Bác sĩ chuyên khoa implant Nguyễn Thanh Long (Nha khoa Đông Nam) cho biết, những ca implant được thực hiện bởi bác sĩ trên 15 năm kinh nghiệm có tỷ lệ ổn định sau một thập kỷ cao hơn. Bác sĩ Long bổ sung, khả năng phát hiện và xử lý sớm các biến chứng nhỏ ở nhóm bác sĩ giàu kinh nghiệm nhanh gấp 2-3 lần so với nhóm ít kinh nghiệm.

Khi phân tích dữ liệu từ hơn 1.200 ca implant thực hiện từ năm 2004 đến nay tại Nha khoa Đông Nam (TP HCM), bác sĩ Long và các đồng nghiệp cho rằng sự thành công của một ca implant không dừng lại ở thời điểm phẫu thuật xong, mà là khả năng tồn tại sau 10, 15 năm.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Nha khoa Đông Nam

Sự xuất hiện của implant thế hệ mới, công nghệ định vị trong đặt trụ, công nghệ lấy dấu răng Scan 3D... đã nâng cao độ chính xác trong phục hình răng. Mặc dù vậy, dữ liệu theo dõi dài hạn cho thấy công nghệ không phải là "bảo hiểm" duy nhất cho sự thành công của ca điều trị. Thực tế ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân sử dụng các dòng trụ implant thế hệ cũ (cách đây 20 năm) vẫn ăn nhai tốt và ổn định. Điển hình như trường hợp ông Phạm Công Mai (72 tuổi, TP HCM), người đã cấy ghép implant từ năm 2004. Sau hai thập kỷ với 40 lần tái khám định kỳ, chiếc răng implant của ông vẫn hoạt động tốt dù công nghệ thời đó chưa hiện đại như bây giờ.

Giải thích về sự bền vững này, các bác sĩ tại Nha khoa Đông Nam nhấn mạnh vai trò của "cảm giác tay" và tư duy xử lý tình huống: "Một ca cấy ghép thành công không chỉ là khoan đúng vị trí đã lập trình. Nó đòi hỏi bác sĩ phải đánh giá được mật độ xương ngay trong quá trình phẫu thuật để điều chỉnh lực vặn xoắn phù hợp".

Bảo trì răng

Một sai lầm phổ biến của bệnh nhân làm răng implant là bỏ qua bảo trì răng. Theo bác sĩ Thanh Long, sự tích hợp xương là một quá trình sinh học cần được kiểm soát liên tục. Nếu không có chế độ "bảo trì" định kỳ 6 tháng mỗi lần, các vi biến chứng có thể phát triển âm thầm. Khi đó, cái giá phải trả không chỉ là chi phí khắc phục gấp nhiều lần làm mới mà còn là sức khỏe xương hàm của bệnh nhân.

Giới chuyên môn nhận định, một trụ implant chất lượng cao là chưa đủ. Yếu tố cốt lõi để đảm bảo an toàn cho người bệnh là lựa chọn được một đối tác nha khoa có cam kết đồng hành thực tế. Theo đó, thời gian hoạt động lâu dài, sở hữu dữ liệu bệnh nhân xuyên suốt 10-20 năm được coi là một điểm cộng cho các đơn vị nha khoa.

Bác sĩ Long khuyến cáo, người dân cần tiếp cận dịch vụ implant với một tư duy khách quan và khoa học. Đầu tiên, cần ưu tiên kinh nghiệm bác sĩ - chọn bác sĩ có thâm niên và minh bạch về chứng chỉ hành nghề. Bệnh nhân cũng nên kiểm chứng lịch sử hoạt động của cơ sở nha khoa - cần có lịch sử hoạt động đủ lâu để đảm bảo khả năng bảo hành và theo dõi dài hạn. Bác sĩ và nha khoa cam kết đồng hành với bệnh nhân, thông qua chế độ nhắc lịch tái khám và lưu trữ hồ sơ bệnh án trong 10-20 năm cũng là yếu tố cần lưu ý, để đảm bảo tuổi thọ răng implant. Bên cạnh đó, bệnh nhân không "thần thánh hóa" công nghệ bởi công nghệ hỗ trợ tốt, nhưng không quyết định tất cả.

Bác sĩ Nha khoa Đông Nam đang thực hiện một ca implant. Ảnh: Nha khoa Đông Nam

Với hệ thống dữ liệu lâm sàng được lưu trữ bài bản từ năm 2004, Nha khoa Đông Nam đang chứng minh hiệu quả của sự kết hợp giữa kinh nghiệm chuyên sâu và trách nhiệm bảo hành.

