Hai xe buýt ép nhau gây tai nạn ở TP HCM

Tài xế điều khiển xe buýt tuyến 62-10 và 62-8 chèn ép nhau gây tai nạn trên đường Kinh Dương Vương ở thành phố, bị đình chỉ công việc.

Ngày 13/7, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở Xây dựng TP HCM, cho biết cách đây 5 hôm hai xe buýt chạy cùng chiều đã chèn ép nhau trên đường Kinh Dương Vương, đoạn gần vòng xoay An Lạc (phường An Lạc, quận Bình Tân cũ) khi đang đi đến Tây Ninh (tỉnh Long An cũ).

Đình chỉ công việc hai tài xế xe buýt ép nhau gây tai nạn ở TP HCM Hai xe chèn ép nhau trên đường Kinh Dương Vương. Video: Camera xe buýt

Theo hình ảnh từ camera, xe buýt 62-10 từ phía sau vượt lên, ép xe 62-8 khiến phương tiện này leo lên vỉa hè, vỡ kính. Hai xe chỉ dừng lại sau khi ép sát vào nhau. Tài xế hai xe đã bị đơn vị quản lý là Hợp tác xã Vận tải Châu Thành, Hợp tác xã Xe khách liên tỉnh Miền Tây đình chỉ công tác.

Hai xe dừng lại sau khi ép sát vào nhau trên đường Kinh Dương Vương. Ảnh: Người dân cung cấp

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng trích xuất dữ liệu GPS, camera, phối hợp các bên liên quan tiếp tục xác minh, xử lý. Ngoài ra, đơn vị trên cũng đề nghị các doanh nghiệp khai thác hai tuyến xe trên tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh thái độ phục vụ của tài xế, tiếp viên.

