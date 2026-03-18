Hai vấn đề khi trồng cỏ trên vỉa hè ở TP HCM

Là một người dân sống ở Sài Gòn nhiều năm và được đi nhiều nơi trong và ngoài nước tôi nhận thấy một điều sau đây: Ở những nước phát triển và những thành phố đông đúc thì lượng người dân đi bộ rất nhiều.

Vì vậy việc dành ra một không gian rộng rãi ở hai vỉa hè ở hai bên đường là rất quan trọng và cần thiết. Đối với TP HCM - nơi tôi đang sống và làm việc, ngoài việc vỉa hè ở một số nơi bị chiếm dụng buôn bán, để xe cộ và các thứ khác lấn chiếm khác và thậm chí là các chậu cây kiểng, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hành lang dành cho người đi bộ là không thể rõ ràng hơn.

Ảnh: Thang Thang

Ngoài ra việc trồng cỏ hai bên đường dưới những hàng cây cũng là một yếu tố cần bàn đến. Về lý thuyết thì có vẻ ổn và hợp lý nhưng thực tế phát sinh các vấn đề sau đây:

Thứ nhất, lấn chiếm phần lớn lòng lề đường, thiếu không gian cho người đi bộ, thành phố càng phát triển thì người đi bộ ngày càng đông.

Thứ hai, nó chỉ đẹp được một vài con đường chính, còn lại đa phần là nhem nhuốc. Do thiếu nắng nên cỏ không thể nào tươi tốt mà ngày qua ngày lá cây rụng, dân tình quăng rác, đổ xà bần, chuột bọ ruồi nhặng các thứ phát sinh.

Theo tôi, chỉ nên trồng cây không nên trồng cỏ. Nhìn các con đường lát gạch như Đồng Khởi, Nguyễn Huệ hay Lê Lợi sạch sẽ và người đi bộ nườm nượp có phải tốt hơn nhưng con đường nhem nhuốc vì những ô cỏ lởm chởm hay không? Hãy so sánh những con đường lát gạch và những con đường có trồng cỏ thì sẽ thấy rõ.

Thứ ba, khi lót gạch không nên chọn gạch có bề mặt lớn dễ gây bể mà chỉ chọn gạch bề mặt khoảng 1 tấc vuông (10 cm x 10 cm) và dày để có thể sử dụng được hàng chục, có khi hàng trăm năm như các nước châu Âu.

Thứ tư, ngoài ra những năm gần đây thấy thiên tai bão táp khác nhiều và nghiêm trọng, thành phố cần có phương án thay thế các loại cây nhỏ thay vì nhiều cổ thụ như hiện nay. Thú thật những năm về trước thì thấy ổn nhưng càng về sau thấy nó càng không an toàn cho người dân vì thời tiết càng ngày càng cực đoan.

Thang Thang