Hai tuyến cao tốc qua miền Trung trước ngày thông xe

Cao tốc qua Hà Tĩnh dài 13 km và Quảng Trị hơn 42 km. Giai đoạn một của dự án quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, vận tốc thiết kế 80-90 km/h. Dự án do Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư. Cao tốc có nhiều đoạn xuyên qua những địa hình phức tạp như đồi núi, hồ nước.

Tại đoạn Hà Tĩnh, dự án có 5 cầu cạn vượt hồ, đập, thung lũng. Cầu đang được công nhân, kỹ sư thảm bêtông nhựa những nhịp cuối cùng.