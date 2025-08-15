Hai tuyến cao tốc qua miền Trung trước ngày thông xe

Cao tốc Vũng Áng - Bùng khởi công tháng 1/2023 với tổng vốn hơn 12.540 tỷ đồng. Điểm đầu tại nút giao xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, kết nối cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Điểm cuối tại xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, được đấu nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh (đã thông xe tháng 4) tại nút Phong Nha.
Cao tốc qua Hà Tĩnh dài 13 km và Quảng Trị hơn 42 km. Giai đoạn một của dự án quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, vận tốc thiết kế 80-90 km/h. Dự án do Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư. Cao tốc có nhiều đoạn xuyên qua những địa hình phức tạp như đồi núi, hồ nước.
Tại đoạn Hà Tĩnh, dự án có 5 cầu cạn vượt hồ, đập, thung lũng. Cầu đang được công nhân, kỹ sư thảm bêtông nhựa những nhịp cuối cùng.
Hầm Đèo Bụt - hạng mục quan trọng nhất trên cao tốc Vũng Áng - Bùng dài gần một km, vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Hầm đi qua dãy núi Đồng Nang, thuộc Hà Tĩnh, được thiết kế hai ống, tim hầm trái cách tim hầm phải 45 m. Hầm trái dài 716 m, hầm phải dài 840 m, chiều rộng mỗi hầm 15 m, cao 8 m.
Tại giai đoạn phân kỳ đầu tư, ống hầm phải theo chiều di chuyển Bắc - Nam sẽ được đưa vào khai thác trước. Ống hầm trái hôm 17//7 đã được Bộ Xây dựng quyết định phê duyệt đầu tư hoàn chỉnh.
Cầu vượt sông Gianh dài khoảng 2,8 km, thiết kế rộng 17,5 m, có 4 làn xe với mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Là cây cầu dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc Nam qua tỉnh Quảng Trị, đến nay hạng mục cầu này đã hoàn thiện, sẵn sàng thông xe. Toàn tuyến có 33 cầu, trong đó 28 cầu trên đường cao tốc, 5 cầu đường ngang vượt cao tốc.
Những đoạn hàng rào chống chói được lắp trước ngày thông xe. Sơn kẻ đường, đường gom đang được hoàn tất. Công nhân cũng xịt rửa trôi bùn đất bám trên mặt đường do xe di chuyển trong quá trình thi công.
Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ được khởi công vào tháng 1/2023, do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 9.920 tỷ đồng. Tuyến cao tốc có chiều dài 65,5 km, bắt đầu từ xã Vạn Ninh, nối tiếp với cao tốc Bùng - Vạn Ninh tại nút giao Quốc lộ 9B và cầu vượt đã hoàn thành. Toàn tuyến có địa hình tương đối bằng phẳng, chỉ riêng đoạn qua hồ An Mã cần phải xẻ núi.
Cũng giống cao tốc Vũng Áng - Bùng, cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ không có làn dừng khẩn cấp, chỉ bố trí một số điểm dừng khẩn cấp cách quãng 4-5 km/điểm.
Đoạn cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ chạy gần song song với đường Hồ Chí Minh và sẽ giao cắt tại một số vị trí. Tại các điểm giao này, các hầm chui đang được xây dựng để đảm bảo các phương tiện có thể lưu thông an toàn và thuận lợi sau khi dự án hoàn thành.
Công tác thi công trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đang diễn ra khẩn trương. Các điểm cắt ngang để phương tiện qua lại đã được trải nhựa và công nhân đang tiến hành sơn vạch kẻ đường dưới thời tiết nắng nóng gần 37 độ C. Các hạng mục an toàn giao thông như lan can, hộ lan và biển báo đã được lắp đặt hoàn chỉnh trên toàn tuyến.
Cũng giống như cao tốc Vũng Áng - Bùng, cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ được thiết kế với mặt cắt ngang giai đoạn một gồm 4 làn xe, cho phép di chuyển với tốc độ tối đa từ 60-90 km/h. Khi hoàn thiện, tuyến cao tốc này sẽ được mở rộng lên 6 làn xe, có 2 làn dừng khẩn cấp, và tốc độ thiết kế lên tới 100 km/h.
Công nhân đang tiến hành thu gom rác và dọn dẹp mương thoát nước dọc tuyến cao tốc. Hai bên đường, lưới sắt và thép gai đã được lắp đặt hoàn chỉnh, chỉ còn một vài đoạn cầu dân sinh, mương thoát nước và đường gom đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.
Nhà thầu huy động máy móc hoàn thành đoạn đường còn dang dở.
Điểm cuối của tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ nằm tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, nơi kết nối với cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Tại đây, nút giao và cầu vượt với Quốc lộ 9 đang được đơn vị thi công gấp rút thảm bêtông nhựa và hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của đường, cầu và đường dẫn.
Cao tốc Vũng Áng - Bùng và Vạn Ninh - Cam Lộ nhìn từ trên cao. Video: Đắc Thành
Đắc Thành