Hai trường công an tuyển bổ sung

Học viện Cảnh sát nhân dân và Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển bổ sung hệ chính quy, nhận hồ sơ từ nay đến 27/10.

Học viện Cảnh sát nhân dân hôm qua thông báo tuyển bổ sung 4 chỉ tiêu đại học chính quy, cụ thể như sau:

Vùng tuyển sinh Chỉ tiêu Giới tính Phương thức Vùng 1 (các tỉnh miền núi phía Bắc cũ: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La) 2 Nam Xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an Vùng 2 (các tỉnh, thành đồng bằng và trung du Bắc Bộ cũ): Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh. 1 Nam Xét tuyển thẳng Vùng 2 1 Nam Xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an

Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển 2 chỉ tiêu vào ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bằng các phương thức: xét tuyển thẳng, xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Mã ngành Chỉ tiêu Phía Bắc

(từ Huế trở ra Phía Nam

(từ Đà Nẵng trở vào) 7860113 2 Nam Nữ Nam Nữ 0 1 1 0

Ở cả hai trường, thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ nếu đã tham gia dự tuyển trước đó vào các trường công an nhưng không đỗ hoặc chưa nhập học vào các trường ngoài ngành.

Trường hợp không có thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển thẳng hay xét kết hợp, các trường sẽ xét bằng điểm bài thi đánh giá riêng của Bộ Công an (tối đa 100 điểm) và điểm ưu tiên theo quy định.

Công thức tính như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an + (Điểm ưu tiên và điểm thưởng)*10/3.

Nếu nhiều thí sinh bằng điểm, nhưng vượt chỉ tiêu, các trường sẽ xét theo thứ tự: điểm thi đánh giá của Bộ Công an, điểm trắc nghiệm bài thi đánh giá.

Thí sinh nộp hồ sơ về Học viện Cảnh sát nhân dân và Đại học Phòng cháy chữa cháy từ nay đến trước 17h ngày 27/10.

Chiến sĩ cảnh sát giao thông trong đợt hợp luyện diễu binh A50. Ảnh: Phước Tuấn

Năm nay, 8 trường công an tuyển 2.350 sinh viên, trong khi khoảng 23.000 thí sinh đăng ký xét tuyển, cao kỷ lục. Nhóm này sử dụng các phương thức: tuyển thẳng học sinh đạt giải thi quốc gia và quốc tế; xét kết hợp điểm kỳ thi đánh giá của Bộ Công an và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm bài thi đánh giá.

Điểm chuẩn đợt 1 các trường công an từ 15,95 đến 26,28, mức thấp nhất và cao nhất đều của Đại học Cảnh sát nhân dân.

Dương Tâm