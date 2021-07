Hai trải nghiệm du lịch Việt Nam vào top tốt nhất

1. Đua môtô nước ở Dubai, UAE 2. Chèo thuyền phao vượt thác trên sông Kaituna ở Rotorua, New Zealand 3. Bay bằng diều lượn ở Rio de Janeiro, Brazil 4. Chèo kayak ở khu bảo tồn Shell Key, vịnh Tampa, Florida, Mỹ 5. Khám phá hang động Arenales ở San Juan, Puerto Rico 6. Cưỡi xe địa hình ở đảo Kangaroo, miền nam Australia 7. Khám phá đảo Magnetic, Queensland, Australia 8. Săn ma ở York, Anh 9. Nhảy dù ở Olideniz, Thổ Nhĩ Kỳ 10. Trải nghiệm zipline ở Colorado, Mỹ 11. Zipline zuyên rừng ở Rotorua, New Zealand 12. Phượt xe máy từ Huế đến Hội An, Việt Nam 13. Đi thuyền một ngày trên St John, quần đảo Virgin, Mỹ

14. Khám phá ẩm thực đường phố bằng xe máy ở TP HCM, Việt Nam 15. Đi vespa thưởng thức cappuccino ở Rome, Italy 16. Taxi trải nghiệm như Beatles, Liverpool, Anh 17. Một ngày đi thuyền ở St Martin, St Maarten, Caribbean 18. Khám phá đấu trường Colosseum, Rome Italy 19. Chèo thuyền phao trên sông Soca, Bovec, Slovenia 20. Cưỡi xe địa hình khám phá biển và rừng Brasilito, Costa Rica 21. Lặn ống thở ngắm cá và rùa ở Puerto Rico, Caribbean 22. Khám phá thành phố xanh Jodhpur, Ấn Độ 23. Du thuyền riêng khám phá biển Dubai, UAE 24. Nấu món ăn Thái truyền thống ở Phuket, Thái Lan 25. Khám phá Công viên Manuel Antonio, Costa Rica