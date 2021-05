Ba quán bar tại Hà Nội, Nha Trang và TP HCM vào top 100 quán bar tốt nhất châu Á năm 2021 mới công bố.

The world's 50 best, trang web 19 năm xếp hạng các nhà hàng, quán bar trên khắp thế giới, vừa công bố danh sách các quán bar tốt nhất châu Á năm 2021 (Asia's 50 Best Bars). Năm nay, ban tổ chức mở rộng hạng mục xếp hạng quán bar, công bố không chỉ 50 mà 100 đại diện tốt nhất năm 2021. Trong đó có 3 đại diện Việt Nam là Nê Cocktail Bar, Summer Experiment, và Hybrid lần lượt đứng ở vị trí 76, 77 và 96.

Đứng đầu danh sách quán bar tốt nhất châu Á năm nay là Coa nằm trên phố Shin Hing, trung tâm Hong Kong. Chủ quán bar Coa là Jay Khan, từng đạt giải pha chế của năm 2020 (Bartenders’ Bartender Award 2020).

Trong khi đó, đại diện đầu tiên của Việt Nam - Nê Coctail Bar nằm ẩn mình trên phố Tống Duy Tân, Hà Nội là một địa chỉ quen thuộc của du khách trong nước lẫn nước ngoài mỗi khi nhắc tới món Phở cocktail. Thức uống này từng xuất hiện trên báo quốc tế như CNN, SCMP... và được nhiều blogger du lịch nhắc tới. Chủ quán là Phạm Tiến Tiếp, một người pha chế có mệnh danh "phù thủy cocktail" cũng là người sáng tạo Phở cocktail.

Một ly Phở cocktail bày biện bằng khay tre kèm đĩa chanh ớt nhỏ. Ảnh: Stephanie Forrer

Xếp ngay sau Nê Cocktail Bar trong danh sách 100 quán bar tốt nhất châu Á là Summer Experiment ở đường Lý Tự Trọng, quận 1, TP HCM. Những thức uống tại đây lại đem tới hương vị của những ly cocktail chế biến thủ công của cặp đôi người Australia Jay Moir và Annie Vu.

Đứng ở số 96 là quán bar Hybrid nằm trên phố Tuệ Tĩnh, trung tâm TP Nha Trang. Theo website của quán, Hybrid được thiết kế như "một thế giới biển", có đủ không gian phục vụ tối đa 40 khách.

Tuy nhiên, Việt Nam đang hứng chịu đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, các quán bar trên toàn quốc đều phải đóng cửa để ngăn chặn virus lây nhiễm.

Ba quán bar Việt vào top tốt nhất châu Á Danh sách 50 quán bar tốt nhất châu Á năm 2021. Video: 50 Best Bar TV

Khánh Trần