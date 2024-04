Hai tỉnh không đồng tình cấm xe trên 30 tấn đi cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thừa Thiên Huế và Quảng Trị lo ngại cấm xe tải trên 30 tấn, xe khách trên 30 chỗ, xe giường nằm đi cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ làm tăng áp lực giao thông trở lại quốc lộ 1.

Ngày 1/4, Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã gửi văn bản không đồng tình phương án cấm xe tải trên 30 tấn, xe khách trên 30 chỗ, xe giường nằm đi cao tốc Cam Lộ - La Sơn do Cục Đường bộ Việt Nam đưa ra cuối tuần qua.

Xe trọng tải lớn lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: Võ Thạnh

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, kể từ khi đưa vào hoạt động, cao tốc Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Túy Loan đã chia sẻ, giảm tải quốc lộ 1 từ 30 đến 40% lưu lượng, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Trước khi có cao tốc, tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 chiếm tỷ lệ cao, số người chết hàng năm chiếm 48-50% tổng số trên toàn tỉnh. Cao tốc đưa vào khai thác sử dụng, tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 giảm, số người chết giảm còn 18-20%.

Quốc lộ 1 qua tỉnh Thừa Thiên Huế dài hơn 113 km, đi qua khu đô thị Phong Điền, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế và huyện Phú Lộc với quy mô 4 làn xe, trong đó có làn hỗn hợp xe thô sơ tham gia. Giờ cao điểm, người và lưu lượng phương tiện ở khu công nghiệp, khu dân cư trung tâm huyện lỵ tham gia giao thông lớn. Hơn nữa, có 46 trường học tiếp giáp dọc quốc lộ 1 nên lượng học sinh khi đến và tan trường rất đông. Qua rà soát, có 216 đường nhánh đấu nối quốc lộ 1, lưu lượng phương tiện tại các điểm giao cắt lớn, nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Ban An toàn giao thông tỉnh cho hay tuyến đường tránh Huế với hai làn xe không có dải phân cách cứng, đã khai thác nhiều năm nên chất lượng xuống cấp. Nếu ôtô đầu kéo, xe khách trên 30 chỗ lưu thông trở lại trên tuyến này sẽ gây nguy cơ tai nạn giao thông cao hơn cao tốc.

Chung quan điểm, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị cũng gửi văn bản cho Cục Đường bộ Việt Nam bày tỏ không đồng ý phương án phân luồng xe sang quốc lộ 1. Lý do, cao tốc Cam Lộ - La Sơn đưa vào khai thác đã giảm rất lớn lưu lượng phương tiện qua thành phố Đông Hà và quốc lộ 1 phía nam của tỉnh. Năm 2023, tỉnh đã giảm cả ba tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông.

Do vậy, cơ quan này cho rằng việc phân luồng xe tải nặng và xe khách trên 30 chỗ sang quốc lộ 1, xuyên qua thành phố Đông Hà sẽ gây ách tắc, tai nạn giao thông tăng trở lại.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua phường Hương Hồ. Ảnh: Võ Thạnh

Trước đó, ngày 28/3, Cục Đường bộ Việt Nam thông báo xe khách trên 30 chỗ, xe giường nằm, xe đầu kéo, xe tải từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) sẽ chuyển sang đi quốc lộ 1, chạy song song cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Phương án này giúp phân luồng gần 3.500 lượt xe một ngày đêm từ cao tốc sang quốc lộ 1.

Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Khu quản lý đường bộ II, nhà thầu bổ sung biển báo cấm, chỉ dẫn tại các nút giao ra vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn và các đoạn tuyến phù hợp phương án điều tiết phương tiện, hoàn thành trước ngày 4/4.

Nối Quảng Trị với Thừa Thiên Huế, cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98,3 km đang trong giai đoạn phân kỳ đầu tư với hai làn xe, mặt đường tính cả lề chỉ rộng 12 m. Giai đoạn một, khoảng 85 km được thiết kế hai làn phần lớn có vạch liền màu vàng cấm vượt, cấm lấn làn. Cách khoảng 10 km lại có đoạn vượt 1-1,5 km bốn làn xe, có làn dừng khẩn cấp. Ôtô được chạy 60-80 km/h tại đoạn hai làn, tối đa 80 km/h tại đoạn bốn làn.

Từ Tết Nguyên đán đến nay, cao tốc Cam Lộ - La Sơn xảy ra nhiều tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe tải nặng và xe khách khiến nhiều người chết. Các đơn vị tư vấn và quản lý cao tốc cho rằng, xe tải nặng thường chạy 40-50 km/h, không thể đạt tốc độ tối thiểu 60 km/h, làm giảm năng lực thông hành cao tốc và gây ức chế khiến xe đằng sau phải vượt sai phép, dẫn đến tai nạn.

Võ Thạnh