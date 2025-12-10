Hai tiêm kích Mỹ quần thảo trên vùng biển gần Venezuela

Hai chiến đấu cơ F/A-18 Mỹ bay vào Vịnh Venezuela mà Caracas tuyên bố chủ quyền và quần thảo khoảng 40 phút, dường như nhằm gửi thông điệp tới nước này.

Dữ liệu trên trang theo dõi hàng không dân sự FlightRadar24 hôm 9/12 cho thấy hai tiêm kích F/A-18 Super Hornet Mỹ bay vào trung tâm Vịnh Venezuela. Đây là vùng biển tương đối nhỏ, dài khoảng 120 km theo trục bắc - nam và rộng gần 240 km theo trục đông - tây, với ba mặt là lãnh thổ Venezuela.

Lối vào vịnh từ Biển Caribe ở phía bắc chỉ rộng 83 km, trong đó không phận Venezuela kéo dài ra 19 km tính từ hai bên bờ. Venezuela tuyên bố vùng biển trên là một phần lãnh thổ nước này, song bị Colombia và Mỹ phản đối.

Hai tiêm kích F/A-18 (màu cam) bên trong Vịnh Venezuela hôm 9/12. Đồ họa: Flightradar24

Hai tiêm kích F/A-18 dường như đã ở bên trong không phận quốc tế trong suốt 40 phút quần thảo trên Vịnh Venezuela, song thông tin chưa được xác nhận. Dù vậy, ngay cả khi bay trong quỹ đạo hẹp ở giữa vùng biển này, các phi cơ cũng rất dễ áp sát bờ biển Venezuela.

Ngoài tiêm kích F/A-18, hai máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler Mỹ cũng đã bay lượn vòng ở phía bắc Vịnh Venezuela. Cùng thời điểm, một máy bay không người lái trinh sát hàng hải MQ-4C Triton đang làm nhiệm vụ ở xa hơn về phía bắc tại Biển Caribe. Có khả năng cao các máy bay quân sự khác của Mỹ khi đó cũng hoạt động tại khu vực này, song không phát tín hiệu nhận dạng.

"Việc các máy bay F/A-18 và EA-18G bật thiết bị phát tín hiệu định vị cho thấy chúng muốn bị phát hiện, nhằm gửi đi thông điệp rõ ràng đối với Venezuela", Joseph Trevithick, bình luận viên trên trang quân sự War Zone, nhận định.

Quân đội Mỹ hồi đầu tháng 9 bắt đầu chiến dịch chống ma túy trên biển Caribe và triển khai lực lượng lớn đến khu vực, gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, 8 tiêm kích tàng hình F-35B, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái và hơn 15.000 binh sĩ.

Tiêm kích F/A-18E hạ cánh xuống tàu sân bay Gerald R. Ford hôm 17/11. Ảnh: USN

Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc động thái huy động lực lượng cho thấy Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump hôm 2/12 tuyên bố sẽ ra lệnh tập kích tội phạm ma túy trên bộ, thay vì chỉ nhắm mục tiêu xuồng nghi chở chất cấm trên biển ở khu vực. Ông cũng tuyên bố mọi quốc gia vận chuyển ma túy đến Mỹ đều có thể bị Washington tấn công, trong đó có Venezuela.

Theo cây viết Trevithick, máy bay F/A-18 và EA-18G là những khí tài dự kiến được triển khai trong trường hợp Mỹ phát động chiến dịch tập kích mục tiêu ma túy trên bộ ở Venezuela. Trong đó, phi cơ EA-18G sẽ yểm trợ bằng tác chiến điện tử để tiêm kích F/A-18 xâm nhập vào vùng có hệ thống phòng không đối phương hiện diện.

Bài binh bố trận của Mỹ xung quanh Venezuela. Bấm vào ảnh để xem đầy đủ

Phạm Giang (Theo War Zone)