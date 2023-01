Hai tiêm kích Ấn Độ gặp nạn, phi công thiệt mạng

Tiêm kích Su-30 và Mirage 2000 của Ấn Độ dường như va chạm trong lúc diễn tập và lao xuống đất, khiến một phi công thiệt mạng, hai người bị thương.

Hai tiêm kích của Không quân Ấn Độ gồm một chiếc Sukhoi Su-30 do Nga sản xuất và Mirage 2000 do Pháp chế tạo gặp nạn vào khoảng 10h ngày 28/1, dường như do va chạm trên không khi đang diễn tập ở phía nam thủ đô New Delhi.

Cả hai tiêm kích đều cất cánh từ căn cứ không quân Gwalior, cách nơi chúng rơi xuống khoảng 50 km về phía đông. Vụ va chạm khiến một phi công thiệt mạng và hai người bị thương.

Tiêm kích đầu tiên rơi xuống khu rừng Pahadgarh ở bang Madhya Pradesh, cách thủ đô New Delhi khoảng 300 km về phía nam. Tiêm kích còn lại rơi ở Bharatpur, bang Rajasthan, cách đó khoảng 100 km.

Cảnh sát trưởng Ashutosh Bagri của quận Morena, bang Madhya Pradesh, cho biết hai phi công được tìm thấy gần nơi tiêm kích rơi và được trực thăng vận chuyển tới bệnh viện.

Hiện trường vụ tiêm kích rơi ở Bharatpur, bang Rajasthan, Ấn Độ, ngày 28/1. Ảnh: Reuters.

Tiêm kích Su-30 có hai phi công, trong khi chiếc Mirage 2000 có một phi công. Giới chức không nói rõ phi công trên tiêm kích nào thiệt mạng.

Không quân Ấn Độ cho biết đang điều tra để xác định hai tiêm kích gặp nạn có phải do va chạm trên không hay không.

Hồi tháng 10/2022, một trực thăng của quân đội Ấn Độ bị rơi ở bang Arunachal Pradesh, gần biên giới Trung Quốc, khiến 5 quân nhân thiệt mạng. Vài tuần trước đó, một chiếc trực thăng quân đội cũng rơi gần thị trấn Tawang, khiến phi công thiệt mạng.

Ngọc Ánh (Theo AFP)