Hai thiếu niên vô cớ đâm chết người ở công viên

Lâm ĐồngHai nghi can ra đầu thú sau hai ngày đâm chết thanh niên 18 tuổi đang ngồi chơi ở công viên Trưng Trắc, phường Phan Thiết.

Chiều 27/1, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa Lê Minh Sĩ và Lê Phước Giàu (15-16 tuổi, cùng trú phường Phan Thiết) và những người liên quan ra công viên kề bờ sông Cà Ty dựng lại hiện trường vụ án mạng xảy ra hai đêm trước.

Vụ án mạng gây chấn động xứ biển Phan Thiết nên hàng trăm người dân tập trung ra bờ sông đứng xem. An ninh trong khu vực được siết chặt.

Cảnh sát điều tra đưa 2 nghi can ra thực nghiệm án mạng tại Công viên Trưng Trắc, phường Phan Thiết, chiều 27/1. Ảnh: Tư Huynh

Trước đó, khoảng 23h50 ngày 25/1, anh Huỳnh Công Minh Dương (18 tuổi, trú xã Hồng Sơn) cùng 3 người bạn đang ngồi chơi trên bậc thềm hướng ra sông Cà Ty thì bỗng nhóm 6 thanh thiếu niên lạ mặt xuất hiện.

Hai người bước tới trước chỗ nhóm anh Dương rồi vô cớ gây sự. Trong lúc lời qua tiếng lại thách thức, nhóm này dùng dao đâm anh Dương nhiều nhát. Nạn nhân dùng mũ bảo hiểm đỡ, nhưng bất thành.

Anh Dương tử vong sau đó.

Qua truy xét, cảnh sát xác định Sĩ và Giàu (người địa phương) đã trực tiếp gây án. Rạng sáng nay, cả hai đã ra công an đầu thú.

Tư Huynh