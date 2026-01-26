Án mạng trong công viên ở Phan Thiết

Lâm ĐồngĐang ngồi chơi trong công viên bên sông Cà Ty ở phường Phan Thiết lúc rạng sáng, nam thanh niên bị hai người lạ đâm chết.

Sáng 26/1, Công an tỉnh Lâm Đồng hoàn tất khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người liên quan, truy tìm hung thủ sát hại thanh niên 18 tuổi ở phường Phan Thiết.

Vị trí nơi xảy ra án mạng trong công viên kề sông Cà Ty, phường Phan Thiết. Ảnh: Đức Nghĩa

Theo thông tin ban đầu, hơn 0h hôm nay, thanh niên 18 tuổi trú xã Hồng Sơn cùng 3 người bạn ngồi chơi ở công viên trên đường Trưng Trắc, kề sông Cà Ty. Một lúc sau có hai người lạ mặt đến hỏi chuyện, lời qua tiếng lại rồi tấn công nhóm thanh niên.

Nạn nhân 18 tuổi bị đâm nhiều nhát, ngã gục. Hai người gây án bỏ trốn khỏi hiện trường.

Được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó nhưng nam thanh niên không qua khỏi.

Tư Huynh