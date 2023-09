Hai thành viên Super Junior đến Việt Nam làm đêm nhạc

Đêm nhạc nằm trong chuỗi sự kiện D&E World Tour Fancon của Donghae và Eunhyuk, diễn ra tại nhiều quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Indonesia, Malaysia... D&E là tên nhóm nhỏ của Super Junior, ghép từ chữ cái đầu trong tên của Donghae và Eunhyuk.

Thông tin hai thành viên nhóm nhạc nổi tiếng sẽ tổ chức đêm nhạc ở TP HCM gây chú ý nhiều tuần qua. Ban tổ chức công bố giá vé dao động từ 2 đến 4,8 triệu đồng. Tất cả hạng vé đều có thể tham gia soundcheck (tổng duyệt trước giờ diễn) với số lượng có hạn, được chọn thông qua hình thức bốc thăm. Khán giả khu vực VIP có thể tham gia Goodbye Session (bước lên sân khấu vẫy tay) chào tạm biệt Donghae và Eunhyuk. Sự kiện dự kiến hút khoảng 5.000 khán giả đến Nhà thi đấu Phú Thọ.

MV "Growing Pains" của Donghae, Eunhyuk (Super Junior) MV "Growing Pains" của Donghae, Eunhyuk (Super Junior) phát hành năm 2015. Video: SMTown

D&E ra mắt vào tháng 12/2011 với sản phẩm Oppa, Oppa. Donghae và Eunhyuk theo đuổi phong cách âm nhạc đa dạng, gây ấn tượng qua nhiều ca khúc bắt tai như Growing Pains, Still You, Danger, 'Bout you, B.A.D...

Donghae tên đầy đủ Lee Dong Hae, 37 tuổi. Anh tham gia sáng tác nhiều bài hát của Super Junior. Trong nhóm, anh còn nhảy chính cùng Eunhyuk, Shindong và Leeteuk. Donghae từng là một trong bốn nghệ sĩ được in chân dung trên tem thư tại Trung Quốc.

Eunhyuk là nghệ danh của Lee Hyuk Jae, 37 tuổi, ca sĩ kiêm nhạc sĩ, rapper, vũ công. Anh còn nằm trong nhiều nhóm nhỏ khác của Super Junior như Super Junior-T, Super Junior-H, Super Junior-M.

Super Junior do công ty SM Entertainment thành lập năm 2005, đặt tên Super Junior, có 13 thành viên gồm Lee Teuk (trưởng nhóm), Hee Chul, Han Geng, Ye Sung, Kang In, Shin Dong, Sung Min, Eun Hyuk, Dong Hae, Si Won, Ryeo Wook và Ki Bum, Kyu Hyun.

Gần 20 năm hoạt động, Super Junior được xem là nhóm nhạc thần tượng giữ sức hút lớn. Nhóm từng phát hành các ca khúc gây tiếng vang Twins (Knock Out), Don't Don (từng giành ba giải tại MKMF, trong đó có Daesang), Sorry, Sorry (album bán chạy nhất Hàn Quốc trong năm 2009), Bonamana...

Super Junior cùng DBSK (TVXQ), Big Bang, Wonder Girls, SNSD, SHINee và 2PM là các nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn của Hàn Quốc.