Hai tàu hàng gặp nạn trên biển

Mưa to, sóng lớn, một tàu hàng bị chìm ở biển TP Huế, một tàu khác bị mắc cạn ở biển Quảng Trị, tất cả 12 thuyền viên được giải cứu.

Sáng 27/10, tàu Thái Hà 8888 chở 5.900 tấn xi măng cùng 8 thuyền viên đang trên hành trình từ Nghi Sơn đến Vân Phong, khi đến ngoài khơi Lăng Cô, cách hòn Sơn Chà khoảng 2 km, thì bị nghiêng trái 15 độ và chìm.

Thuyền trưởng Nguyễn Văn Đông cùng toàn bộ thuyền viên đã mặc áo phao, rời tàu bằng hai xuồng cứu sinh, sau đó được tàu Long Sơn 38 hỗ trợ đưa vào Đà Nẵng an toàn.

Trước khi rời tàu, thuyền trưởng chưa kịp đóng van khóa 15.000 lít dầu nên cơ quan chức năng đang theo dõi nguy cơ rò rỉ nhiên liệu.

Lực lượng chức năng ứng cứu 4 thuyền mắc cạn trên biển Quảng Trị. Ảnh: Bộ đội biên phòng Quảng Trị

12h cùng ngày, tàu chở hàng từ Cần Thơ cùng 4 thuyền viên bị hỏng, trôi dạt tự khi, khi cách bờ biển xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị khoảng 100 m thì mắc cạn.

Lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tiếp cận, đưa 4 thuyền viên vào bờ an toàn. Tàu hàng được neo đậu tại vị trí trôi dạt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết 24 giờ qua (từ 18h ngày 26/10), các tỉnh từ Quảng Trị đến Đăk Lăk mưa rất to. Một số nơi như: A Bung (Quảng Trị) mưa 276 mm; Nam Đông (TP Huế) 1.108 mm; hồ An Long (TP Đà Nẵng) 607 mm; Ba Điền (Quảng Ngãi) 507 mm; hồ Trong Thượng (Gia Lai) 182 mm; Sơn Xuân (Đăk Lăk) 158 mm.

Lũ các sông Hương, sông Bồ, Vu Gia - Thu Bồn vượt báo động ba, 88 xã phường đối diện ngập sâu; 257 đơn vị có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Võ Thạnh - Đắc Thành