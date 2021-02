Hai tàu biển xóa dấu vết liên quan đường dây xăng giả

Đồng NaiTàu Nhật Minh 07, 09 chuyên chở xăng lậu từ nước ngoài về cho đồng phạm làm xăng giả, đã sơn sửa lại hình dạng và bỏ chạy qua nhiều tỉnh thành.

Hai tàu đều có trọng tải 1.500 tấn, bị Công an Đồng Nai phát hiện tại tỉnh Sóc Trăng, sau ba tuần mở rộng điều tra chuyên án bắt đường dây làm 200 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu, ngày 26/2.

Cơ quan điều tra cũng bắt 2 thủy thủ và thợ máy ở trên các tàu, dẫn giải về Đồng Nai để điều tra về hành vi Buôn lậu.

Theo điều tra, khi biết đường dây của Hữu bị triệt phá, hai tàu này đã tháo chạy qua nhiều địa phương, sơn sửa lại hình dạng để xóa dấu vết liên quan. Tuy nhiên, trinh sát đã truy tìm, phát hiện chúng đang neo đậu tại cầu cảng sông Hậu tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

"Đây là tang vật cực kỳ quan trọng của vụ án", thành viên Ban chuyên án nói và cho biết 2 tàu này chuyên chở xăng từ phao số 0 vào ụ nổi giữa sông Hậu, tỉnh Vĩnh Long, để nhóm người ở đây pha chế xăng giả.

Hai tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 bị bắt tại Sóc Trăng. Ảnh: Thái Hà.

Chuyên án triệt phá đường dây xăng giả này do Công an Đồng Nai phối hợp Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) thành lập nhiều tháng trước.

Ngày 6/2, hơn 500 cảnh sát chia làm nhiều mũi, bất ngờ ập vào ụ nổi giữa sông Hậu bắt quả tang nhiều người đang pha chế, sang chiết xăng giả. Cùng lúc, 13 địa điểm khác ở Đồng Nai, TP HCM, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu... cũng bị cảnh sát ập vào kiểm tra, bắt giữ những người liên quan.

Hơn 100 tỷ đồng, 50 sổ đỏ đất đai, 12 thùng hồ sơ; 2 tàu biển 2.500 tấn, 5 sà lan 400-1.000 tấn, 6 xe bồn trong bờ, 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hoá chất... bị thu giữ.

Ước tính có khoảng một triệu lít xăng giả được đưa ra thị trường mỗi ngày từ "lò" pha chế giữa sông Hậu. Tính từ tháng 8/2020 đến khi bị bắt, nhóm nghi phạm đã cung cấp ra thị trường hơn 200 triệu lít. Đường dây của Phan Thanh Hữu có thủ đoạn tương tự như của Trịnh Sướng nhưng quy mô và tinh vi hơn.

Công an Đồng Nai đã bắt tạm giam 32 người về hành vi Buôn lậu, tiếp tục điều tra các dấu hiệu của tội Sản xuất buôn bán hàng giả và Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Trong số các bị can, cảnh sát xác định Nguyễn Thăng Long, ngụ huyện Trảng Bom, là mắt xích quan trọng của đường dây xăng giả tại Đồng Nai. Lâu nay, anh ta được biết đến là đại gia có tiếng ở địa phương, chuyên kinh doanh xăng dầu, nhà hàng và bất động sản.

Phước Tuấn