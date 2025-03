Hai sinh viên Đại học Kiến trúc thắng giải thưởng thiết kế AYDA

Hà NộiNguyễn Gia Huy và Huỳnh Thiên Phú giành chiến thắng tại AYDA Awards 2024, đại diện Việt Nam tham gia vòng quốc tế tại Tokyo (Nhật Bản).

Chung kết quốc gia cuộc thi AYDA Awards 2024 diễn ra tại Hà Nội ngày 15/2. Cuộc thi này công bố hai quán quân là Nguyễn Gia Huy và Huỳnh Thiên Phú.

Nguyễn Gia Huy là sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP HCM. Huy giành chiến thắng lĩnh vực Thiết kế kiến trúc với dự án Vườn Hưu Trí. Tác phẩm lấy cảm hứng từ việc tái sinh di sản Lò than, dự án thí điểm tại Hợp tác xã than đước 2/9 (Cà Mau), khu vực xa xôi với giao thông chủ yếu bằng ghe, xuồng. Nghề hầm than đước đang dần thu hẹp do xu hướng phát triển bền vững. Dự án tạo không gian sinh hoạt cho người trên 40 tuổi, giúp kết nối cộng đồng và bảo tồn văn hóa địa phương.

Ở hạng mục Thiết kế nội thất, dự án Huyền tích Người khai đảo giúp Huỳnh Thiên Phú, sinh viên Đại học Kiến trúc TP HCM được xướng tên. Bài thi tái hiện khoảng thời gian Phú Quốc từ thế kỷ VII-XVII, thời kỳ con người vừa đặt chân đến. Huỳnh Thiên Phú mang thiết kế tôn vinh văn hóa bản địa, lồng ghép hình ảnh đặc trưng như chó Phú Quốc, hồ tiêu, nghề làm mắm vào không gian. Công trình kết hợp tinh thần địa phương với bố cục hiện đại, tạo nên một khách sạn vừa mang bản sắc đảo ngọc.

Thiên Phú (thứ hai từ trái qua) và Gia Huy nhận quán quân ở hai mảng Thiết kế của AYDA 2024. Ảnh: Nippon Paint Vietnam

Ngoài ra, cuộc thi còn vinh danh nhiều thí sinh khác. Ở mảng thiết kế kiến trúc, giải Nhì thuộc về Phạm Thị Hương Lan đến từ Đại học Kiến trúc Hà Nội với dự án Se Sợi Nắng.

Giải Ba được trao cho 5 dự án: Vườn sinh khí (Vũ Ngọc Tuấn đến từ Đại học Kiến trúc Hà Nội), Cá Retreat (Vũ Tuấn Nam đến từ Đại học Kiến trúc Hà Nội), Sow Village (Trần Minh Hiếu đến từ Đại học Kiến trúc Hà Nội), Gắn kết (Nguyễn Thị Ngọc Anh đến từ Đại học Kiến trúc Hà Nội) và Giao lộ thời gian (Ứng Ngọc Anh đến từ Đại học Xây Dựng Hà Nội).

Ban giám khảo và thí sinh ở mảng Thiết kế Kiến trúc. Ảnh: Nippon Paint Vietnam

Ở mảng thiết kế nội thất, giải Nhì thuộc về Nguyễn Thảo Vy đến từ Đại học Văn Lang với dự án Nghệ gia viên, trong khi giải Ba được trao cho Phạm Thị Thu Phương đến từ Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội với Hồi sinh từ dòng chảy.

Cuộc thi năm nay có chủ đề "Hội tụ: Bối cảnh toàn cầu - Ý tưởng địa phương", yêu cầu các thí sinh dung hòa giữa yếu tố bản địa và thách thức mang tính toàn cầu, đảm bảo khả năng thích ứng với xã hội và môi trường. Chủ đề này đã thu hút gần 500 bài dự thi từ sinh viên trên cả nước.

AYDA International 2023 tổ chức tại Ấn Độ. Ảnh: Nippon Paint Vietnam

AYDA tổ chức lần đầu vào năm 2008, do thương hiệu sơn Nippon Paint khởi xướng và đã trở thành một cuộc thi lớn trong lĩnh vực kiến trúc và nội thất, thu hút sự tham gia của hàng nghìn sinh viên từ hơn 20 quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc thi là cầu nối giúp các thí sinh học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu. Các thí sinh còn có cơ hội tranh tài tại quốc tế và nhận học bổng toàn phần cho Chương trình "Khám Phá Thiết Kế" tại Trường Thiết kế sau đại học thuộc Đại học Harvard, Mỹ.

Cuộc thi nằm trong tuyên bố trách nhiệm xã hội (CSR) của Nippon Paint. Thành tựu này được ghi nhận khi AYDA đạt giải thưởng Asia Responsible Enterprise 2020 ở hạng mục "Góp phần thúc đẩy xã hội".

Thái Anh