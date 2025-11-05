Hải quân Trường Sa, biên phòng cấp tập cùng ngư dân chống bão Kalmaegi

Bộ đội bố trí nơi ăn ở tạm thời trên đảo cho ngư dân trong thời gian tránh trú.

Trung tá Trần Văn Phúc, Chỉ huy trưởng đảo Đá Tây A (Đặc khu Trường Sa), cho biết để chủ động ứng phó với bão số 13, đảo đã phối hợp các lực lượng, hướng dẫn ngư dân vào âu thuyền tránh trú bảo đảm an toàn. Đảo cũng đã chuẩn bị đầy đủ nước ngọt, vật chất hậu cần sẵn sàng hỗ trợ ngư dân khi cần, đồng thời bố trí hệ thống nhà tránh trú bão bảo đảm an toàn cho người dân.