Hải quân Trường Sa, biên phòng cấp tập cùng ngư dân chống bão Kalmaegi

Sáng nay, bão Kalmaegi đi vào phía đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 13 trên vùng biển này trong năm 2025. Lúc 7h, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 500 km; sức gió mạnh nhất khoảng 149 km/h (cấp 13), giật cấp 16. Đảo Trường Sa có sóng lớn, gió giật.
Chiến sĩ Vùng 4 Hải quân cùng thầy cô giáo kiểm tra, gia cố lại cánh cửa các phòng học. Ngoài củng cố công trình, bộ đội dự trữ lương thực, thực phẩm, nước ngọt.
Bộ đội bố trí nơi ăn ở tạm thời trên đảo cho ngư dân trong thời gian tránh trú.
Trung tá Trần Văn Phúc, Chỉ huy trưởng đảo Đá Tây A (Đặc khu Trường Sa), cho biết để chủ động ứng phó với bão số 13, đảo đã phối hợp các lực lượng, hướng dẫn ngư dân vào âu thuyền tránh trú bảo đảm an toàn. Đảo cũng đã chuẩn bị đầy đủ nước ngọt, vật chất hậu cần sẵn sàng hỗ trợ ngư dân khi cần, đồng thời bố trí hệ thống nhà tránh trú bão bảo đảm an toàn cho người dân.
Hải đoàn 129 Hải quân giúp ngư dân neo đậu tàu ở đặc khu Trường Sa. Video: Trường Hà
Trên đất liền rạng sáng 5/11, Đồn Biên phòng Phước Dinh thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã bắn pháo hiệu khẩn cấp thông báo cho các tàu bè chủ động tránh trú.
Tại Đăk Lăk, bộ đội biên phòng cấp tập hỗ trợ ngư dân kéo ghe, neo đậu tàu thuyền. Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã thành lập 2 trung đội thường trực cơ động ứng phó với bão khi có tình huống xảy ra.
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hòa thông tin về cơn bão cho chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản trên địa bàn phụ trách, cảnh báo và hướng dẫn người dân chuẩn bị vật tư cần thiết tránh thiệt hại.
Tại Quảng Ngãi, cán bộ Đồn biên phòng Đức Minh hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền.
Chiến sĩ Đồn Bình Hải xuống tận bãi ngang cùng người dân thôn Phước Thiện, xã Vạn Tường di chuyển ngư cụ, thuyền thúng lên bờ.
Tính đến tối 4/11, các địa phương ven biển từ Thanh Hóa đến TP HCM đã kiểm đếm, hướng dẫn gần 60.000 phương tiện với khoảng 318.000 lao động nắm hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Bộ Quốc phòng cũng đã điều động hơn 16.600 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 300 lượt phương tiện hỗ trợ người dân.
Hoàng Phương - Bùi Toàn - Trường Hà
Ảnh: Quân chủng Hải quân, BTL Biên phòng