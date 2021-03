Hải quân Trung Quốc liên tục diễn tập

Hải quân Trung Quốc điều nhiều chiến hạm tham gia diễn tập tại ba vùng biển, trước thềm chuyến công du châu Á của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Kênh CCTV của Trung Quốc ngày 15/3 đưa tin Bộ tư lệnh Chiến khu phía Bắc, phía Đông và phía Nam của quân đội nước này gần đây tổ chức các cuộc diễn tập ở Hoàng Hải, biển Hoa Đông và Biển Đông với các loại tàu chiến khác nhau, song không tiết lộ địa điểm cụ thể.

Tại Hoàng Hải, các hộ vệ hạm cỡ nhỏ Vũ Hải, Đại Đồng và Anh Khẩu tham gia huấn luyện bắn pháo chính, pháo phụ và phòng không. Trên biển Hoa Đông, khu trục hạm Tế Nam và và Thường Châu thực hiện hơn 10 nhiệm vụ huấn luyện, bao gồm chiến đấu tự do giữa chiến hạm, tàu ngầm cùng máy bay quân sự, cũng như các bài tác chiến hiệp đồng.

Ở Biển Đông, Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển và cứu kéo khẩn cấp tàu thuyền với sự tham gia của các tàu kéo và tàu hỗ trợ khác.

Khu trục hạm Ninh Ba, Thái Nguyên và hộ vệ hạm Nam Thông tham gia diễn tập tại biển Hoa Đông hồi tháng 1. Ảnh: PLA.

Các cuộc diễn tập cấp tập của hải quân Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang công du châu Á, bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc. Chuyến đi của Bộ trưởng Austin nhằm thúc đẩy hợp tác quân sự giữa Mỹ và các đồng minh trong khu vực và tăng cường "khả năng răn đe đáng tin cậy" đối với Trung Quốc.

Một chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh cho biết Trung Quốc đánh giá tình hình an ninh nước này đang đối mặt là "không ổn định và không chắc chắn, phần lớn do các mối đe dọa chính trị lẫn quân sự từ Mỹ". "Quân đội Trung Quốc phải chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của đất nước", chuyên gia này cho biết.

Trung Quốc gần đây liên tục diễn tập hải quân trong bối cảnh Mỹ và đồng minh tăng cường hiện diện tại khu vực. Giới chức Trung Quốc hôm 1/3 thông báo quân đội sẽ diễn tập suốt tháng 3 tại khu vực bán đảo Lôi Châu.

Nguyễn Tiến (Theo Global Times)