Hải quân Iran - Nga sắp diễn tập chung

Iran và Nga sẽ tiến hành cuộc diễn tập hải quân ở Biển Oman, trong bối cảnh đàm phán giữa Tehran và Washington đang diễn ra tại Geneva.

"Cuộc diễn tập hải quân chung của Iran và Nga sẽ diễn ra vào ngày 19/2 ở Biển Oman và phía bắc Ấn Độ Dương", hãng thông tấn ISNA hôm nay dẫn lời Chuẩn đô đốc Iran Hassan Maghsoudloo.

Ông Maghsoudloo cho hay hoạt động quân sự này nhằm tăng cường an ninh hàng hải và làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hải quân hai nước, nhưng không nêu rõ thời gian kéo dài bao lâu.

Một tên lửa được khai hỏa trong cuộc tập trận quân sự của lực lượng Iran tại eo biển Hormuz trong ảnh đăng ngày 17/2. Ảnh: AFP

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm 16/2 cũng tiến hành các cuộc tập trận ở eo biển Hormuz, động thái được xem là nhằm phát thông điệp thách thức lực lượng Mỹ trong khu vực. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó triển khai lực lượng hải quân mà ông mô tả là "hạm đội hùng hậu" tới gần Iran nhằm gia tăng sức ép với nước này.

Các cuộc diễn tập quân sự diễn ra trong bối cảnh vòng đàm phán thứ hai do Oman làm trung gian giữa Tehran và Washington diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 17/2. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo hai bên đã đạt được "bộ nguyên tắc định hướng" để đàm phán và soạn thảo thỏa thuận với Mỹ.

Vị trí Biển Oman ở phía bắc Ấn Độ Dương. Đồ họa: Epmistes

Cuộc đàm phán trước đó giữa hai bên đã đổ vỡ sau cuộc không kích chưa từng có của Israel nhằm vào Iran hồi tháng 6/2025, châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài 12 ngày mà Mỹ cũng tham gia tập kích các cơ sở hạt nhân của Iran.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 18/2 tuyên bố Washington sẽ ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân "bằng mọi giá". Ông Wright nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump tin chắc rằng "chúng ta không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân".

Thanh Tâm (Theo AFP, TASS)