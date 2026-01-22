Hải quan chặn đứng nhiều chuyến ma túy đến TP HCM

Siết chặt tuyến hàng không, Chi cục Hải quan khu vực II (TP HCM) trong năm 2025 đã thu giữ 130 kg ma túy và phối hợp bắt giữ đường dây vận chuyển từ "Tam giác vàng".

Ngày 22/1, Chi cục Hải quan khu vực II cho biết, cùng với việc thu ngân sách vượt chỉ tiêu, đơn vị đã phối hợp Bộ Công an, Công an TP HCM và các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hàng loạt vụ mua bán, vận chuyển ma túy quy mô lớn.

Sau sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ 1/7/2025, Chi cục quản lý địa bàn lớn nhất cả nước, tập trung hệ thống cảng biển, cảng hàng không, kho ngoại quan, ICD; bao phủ gần 99 bến cảng, chiếm hơn 32% số bến cảng và trên 70% sản lượng container xuất nhập khẩu toàn quốc.

Hải quan phát hiện hơn 1kg ma túy giấu trong nhiều chiếc bánh trung thu bị. Ảnh: Hải quan

Đánh sập đường dây ma túy từ Tam giác vàng

Năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực II chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 23 vụ ma túy, gồm 6 vụ qua đường bưu chính, 15 vụ qua đường hàng không và 2 vụ qua đường bộ.

Tang vật thu giữ hơn 130 kg ma túy các loại, gồm cần sa, heroin, cocaine, ketamine, methamphetamine, amphetamine, ma túy đá và 36 kg tiền chất pseudoephedrine (PSE); mở rộng truy vết thu giữ thêm 431,6 kg tiền chất.

Cuối năm 2025, qua phân tích thông tin và giám sát trọng điểm, Chi cục phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an TP HCM triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác vàng qua Campuchia về Việt Nam, bắt giữ 37 người, thu giữ 174 kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin cùng nhiều tang vật.

Theo Chi cục, việc bắt giữ được nhóm điều hành, cầm đầu có ý nghĩa then chốt, giúp triệt tiêu khả năng tái hoạt động của đường dây, thay vì chỉ ngăn chặn các mắt xích vận chuyển nhỏ lẻ.

Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Long (thứ 3, bên trái) trao thư khen cho đại diện các đơn vị tham gia Chuyên án 1025C. Ảnh: Bộ Công an

Siết chặt 'lỗ hổng' gian lận thương mại

Song song với đấu tranh ma túy, Chi cục tăng cường kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại. Năm 2025, đơn vị xử lý hơn 6,2 triệu tờ khai, tăng hơn 9% so với năm trước. Trong số hơn 124.900 tờ khai luồng đỏ, phát hiện 602 trường hợp vi phạm, chiếm 0,48%.

Qua soi chiếu gần 8.000 container, cơ quan hải quan phát hiện 235 container nghi vấn, chiếm 2,95%. Riêng việc rà soát, điều chỉnh mã số hàng hóa đã giúp thu nộp ngân sách hơn 323 tỷ đồng. Công tác kiểm tra sau thông quan ghi nhận mức tăng thu 264,5% so với năm 2024.

Nhờ chống thất thu đi cùng tạo thuận lợi thương mại, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn năm 2025 đạt 220,1 tỷ USD; thu ngân sách đạt 179.800 tỷ đồng, vượt 6% chỉ tiêu pháp lệnh và tăng 5% so với năm trước.

Bước sang năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực II tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời duy trì kiểm soát chặt buôn lậu, gian lận thương mại và ma túy trên địa bàn.

Hải quan phát hiện vụ buôn lậu thuốc lá trong container đi Australia. Ảnh: Hải quan

Quốc Thắng