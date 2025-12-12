Hàng trăm cảnh sát đồng loạt bắt băng tội phạm cùng gần 200 kg ma túy

Bộ Công an và cảnh sát nhiều tỉnh thành phía Nam đồng loạt triển khai nhiều mũi tấn công trong và ngoài nước, bắt 37 người, thu gần 200 kg ma túy cùng súng, ôtô và thiết bị điều chế.

Chiều 12/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, chiến dịch vây ráp lớn đã diễn ra hai hôm trước, tiến hành cùng thời điểm, giúp triệt phá toàn bộ mắt xích của đường dây tội phạm do những người bị truy nã quốc tế điều hành từ nước ngoài.

Tổng cộng, Ban Chuyên án 1025C đã bắt giữ 37 người, trong đó có 2 người nước ngoài; tang vật thu giữ gồm 174 kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 300 gói ma túy dạng nước vui, nhiều dung dịch, máy móc điều chế ma túy, 3 khẩu súng, 15 viên đạn, 4 ôtô và tài liệu liên quan.

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) phát hiện dấu hiệu hoạt động của một đường dây ma túy xuyên quốc gia do những tội phạm điều hành từ nước ngoài. Nhận định đây là đường dây đặc biệt nghiêm trọng, C04 xác lập Chuyên án 1025C, phối hợp nhiều đơn vị trong và ngoài nước triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ.

Sau hơn một tháng lần theo các mắt xích, Ban chuyên án dựng được toàn bộ sơ đồ vận hành. Ma túy được đưa về kho bí mật ở nước ngoài, ngụy trang vận chuyển đến biên giới Việt Nam rồi đưa qua đường tiểu ngạch, tập kết gần các cột mốc. Khi vào nội địa, nhóm cầm đầu chỉ đạo đàn em thuê xe tự lái nhận hàng vào rạng sáng hoặc đêm muộn; mỗi chuyến đều có xe cảnh giới đi trước để cảnh báo.

Tại TP HCM, nhóm này thuê hai kho hàng lớn để cất giấu, chia nhỏ và phân phối ma túy xuống các tỉnh phía Nam.

Sáng 10/12/2025, xác định thời điểm phá án, lực lượng chức năng đồng loạt tấn công nhiều địa điểm. Tại kho ở khu phố Ngãi Thắng (TP HCM), cảnh sát bắt quả tang ba người, thu giữ 93 kg ma túy tổng hợp và 10 bánh heroin. Tại kho trên đường Phạm Thị Giây, thêm hai người bị bắt, thu giữ 43 kg ma túy tổng hợp và 300 gói ma túy dạng nước vui.

Ngay sau hai mũi tấn công này, 4 tổ công tác ở nước ngoài và 20 tổ trong nước với gần 200 cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đồng loạt vây ráp.

Ở nước ngoài, lực lượng phối hợp bắt giữ 8 người, thu khoảng 38 kg ma túy cùng máy móc, dung dịch điều chế ma túy tổng hợp.

Tại TP HCM, bắt 8 người; thu 250 viên và 50 g ma túy tổng hợp. Tại Đồng Nai, bắt 13 người; thu 10 g ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng, 15 viên đạn và 4 ôtô. Tại Vĩnh Long, bắt 2 người; thu 200 g ma túy tổng hợp. Tại Tây Ninh, bắt 1 người.

Xác minh ban đầu cho thấy từ tháng 7 đến tháng 10 năm nay, đường dây này giao dịch khoảng 1.500 tỷ đồng qua nhiều tài khoản ngân hàng.

Đánh giá thành tích phá án đặc biệt xuất sắc, hôm qua, Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Long gửi thư khen, đồng thời Bộ Công an, UBND TP HCM, UBND tỉnh Đồng Nai và Cục Hải quan đã thưởng đột xuất cho các tập thể lập thành tích trong chuyên án.

Chuyên án 1025C tiếp tục được C04 mở rộng, truy bắt những người liên quan còn lại.

Quốc Thắng