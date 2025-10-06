Hai phương pháp thẩm mỹ định hình vóc dáng tự nhiên

Theo ThS.BSNT Ngọc Dương, hút mỡ đa điểm và nâng ngực tái cấu trúc là hai kỹ thuật thẩm mỹ được ưa chuộng nhờ khả năng tạo vóc dáng cân đối, rút ngắn thời gian hồi phục.

Hút mỡ đa điểm

"Khác với phương pháp hút mỡ truyền thống vốn tập trung vào một vùng cơ thể và dễ gây tổn thương mô, hút mỡ đa điểm có khả năng loại bỏ mỡ thừa ở nhiều vùng như bụng, đùi, hông, cánh tay... chỉ trong một lần phẫu thuật", Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú Ngọc Dương - Khoa Vi phẫu, Tạo hình Thẩm mỹ Hàm Mặt và Laser, Bệnh viện Đại học Y cho biết.

Bác Sĩ Ngọc Dương cùng ekip bệnh viện đại học Y Hà Nội đang thực hiện lấy bỏ dị vật lạ ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Điểm nổi bật của kỹ thuật này nằm ở việc giảm thiểu tối đa tổn thương mô, hạn chế chảy máu, sưng nề và rút ngắn thời gian phục hồi. Không chỉ dừng lại ở việc loại bỏ mỡ thừa, hút mỡ đa điểm còn cho phép định hình, siết cơ, tạo đường cong tự nhiên, giúp vóc dáng săn chắc, hài hòa hơn. Nhờ đó, bệnh nhân có thể nhanh chóng trở lại sinh hoạt bình thường mà không cần thời gian nghỉ dưỡng kéo dài, đồng thời đạt kết quả thẩm mỹ như ý.

Nâng ngực tái cấu trúc

Kỹ thuật nâng ngực tái cấu trúc ra đời như một giải pháp giúp khắc phục những hạn chế của phương pháp truyền thống, đồng thời mang lại bầu ngực tự nhiên, cân đối và hài hòa với tổng thể.

Hình trước - sau thực hiện kỹ thuật nâng ngực tái cấu trúc. Ảnh: Bác sĩ Ngọc Dương

Khác với các kỹ thuật cũ thường chỉ tập trung vào việc tăng kích thước, nâng ngực tái cấu trúc là phương pháp toàn diện với mục tiêu cân chỉnh, tái tạo và cải thiện độ đàn hồi của da, giúp vòng một săn chắc, mềm mại và có hình dáng tự nhiên hơn. Theo bác sĩ Ngọc Dương, nhờ việc sử dụng các kỹ thuật vi phẫu tinh tế, phương pháp này không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ để lại sẹo, rút ngắn thời gian hồi phục, mà còn hạn chế biến chứng bao xơ, một trong những lo ngại lớn nhất của bệnh nhân sau phẫu thuật nâng ngực.

Đứng sau thành công của hàng nghìn ca phẫu thuật thẩm mỹ, Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú Ngọc Dương được đánh giá cao trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ tại Việt Nam. Tốt nghiệp xuất sắc và trở thành thủ khoa bác sĩ nội trú chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tại Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Ngọc Dương còn hoàn thành chương trình thạc sĩ y học và sở hữu chứng chỉ chuyên khoa sâu về phẫu thuật tạo hình.

Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú Ngọc Dương, Đại Học Y Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong hơn một thập kỷ gắn bó với nghề, bác sĩ Ngọc Dương đã trực tiếp tham gia và thực hiện thành công hơn 10.000 ca phẫu thuật lớn nhỏ, từ các ca thẩm mỹ tạo hình như ngực, bụng, hút mỡ đến những ca điều trị dị tật bẩm sinh, vi phẫu chi thể đứt rời hay tái tạo mô mềm. Bác sĩ cũng xử lý các biến chứng nặng sau làm đẹp tại cơ sở không uy tín như hoại tử vùng bụng, sau hút mỡ, biến chứng do tiêm silicon, biến chứng chảy máu sau phẫu thuật... mang lại cơ hội hồi sinh cho nhiều bệnh nhân.

Hình ảnh hoại tử sau hút mỡ ở cơ sở không uy tín và kết quả sau khi được ThS.BS Ngọc Dương điều trị. Ảnh: Bác sĩ Ngọc Dương

Song song với công tác lâm sàng, bác sĩ Dương tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, cập nhật kiến thức chuyên sâu từ các hội nghị trong và ngoài nước, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn đến thế hệ sinh viên y khoa và bác sĩ trẻ, với triết lý "mỗi ca bệnh là một câu chuyện cần được lắng nghe và đồng hành".

Thế Đan