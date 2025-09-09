Hai phương án xây dựng cầu Cần Thơ 2

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu, trong đó nêu hai phương án đầu tư.

Công trình có điểm đầu tại nút giao Chà Và (Vĩnh Long), kết nối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và điểm cuối tại nút IC2 (Cần Thơ), giao với đường nối quốc lộ 91 - Nam Sông Hậu, đồng thời là điểm khởi đầu cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau.

Tổng chiều dài dự án khoảng 17 km, gồm hơn 11 km cầu dẫn và đường dẫn phía Vĩnh Long, khoảng 4 km cầu dẫn và cầu cạn phía Cần Thơ, cùng cầu chính vượt sông Hậu dài khoảng 1 km. Cầu chính sử dụng kết cấu dây văng, khổ thông thuyền rộng 300 m; các đoạn đường dẫn được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc.

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đề xuất 2 phương án triển khai. Phương án thứ nhất là xây dựng cầu đường bộ cao tốc và cầu đường sắt riêng biệt, tổng mức đầu tư sơ bộ 24.265 tỷ đồng. Phương án thứ hai là xây dựng cầu kết hợp cả đường bộ và đường sắt, với mức đầu tư khoảng 28.455 tỷ đồng.

Hướng tuyến cầu Cần Thơ 2. Đồ họa: Đăng Hiếu

Việc nghiên cứu cầu kết hợp được đặt trong bối cảnh Bộ Xây dựng đang thực hiện báo cáo tiền khả thi dự án đường sắt TP HCM - Cần Thơ dài khoảng 174 km, khổ đường 1.435 mm, dự kiến đầu tư trước năm 2030 để đồng bộ cùng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận kiến nghị dùng vốn ngân sách nhà nước để triển khai, dự án dự kiến khởi công năm 2026 và cơ bản hoàn thành năm 2030. Khi đưa vào sử dụng, cầu Cần Thơ 2 sẽ kết nối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và Cần Thơ - Cà Mau, giúp hoàn chỉnh mạng lưới giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giảm tải cho quốc lộ 1, bảo đảm an toàn giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nam Bộ.

Anh Duy