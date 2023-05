Hai phương án tra cứu phương tiện giãn chu kỳ đăng kiểm

Cục Đăng kiểm Việt Nam đang xây dựng hai phương án tra cứu trực tuyến phương tiện và nhận giấy xác nhận giãn chu kỳ đăng kiểm.

Ngày 9/5, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay chủ xe sẽ không phải đưa phương tiện đi kiểm định lại, không cần làm hồ sơ tại đơn vị đăng kiểm mà có thể nhận giấy xác nhận giãn chu kỳ đăng kiểm theo hai cách sau.

Cách thứ nhất, chủ xe vào địa chỉ web hoặc app đăng kiểm để tra cứu thông tin trực tuyến; kê khai đúng biển số xe, số giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, số khung, số máy... Sau khi điền đầy đủ thông tin, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ cấp "Giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiểm định" ghi nhận thời gian đã gia hạn của phương tiện. Chủ xe cần tải giấy này, in ra và mang cùng với "Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường" được cấp trước đó khi tham gia giao thông.

Cách thứ hai là chủ xe vào app ttdk - hệ thống đặt lịch hẹn đăng kiểm đã có, sau khi đăng ký tài khoản với các dữ liệu của phương tiện thì sẽ nhận được "Giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiểm định" của phương tiện nếu trong diện được giãn chu kỳ kiểm định.

Các giấy chứng nhận đều có mã QR-Code, cảnh sát giao thông có thể quét mã để xác thực thông tin phương tiện trên trang thông tin điện tử Cục Đăng kiểm Việt Nam. Cục sẽ đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ chủ xe tra cứu, tránh bị quá tải khi lượng người truy cập tăng. Dự kiến công tác này hoàn thành trong tháng 5.

Phương tiện kiểm định tại một đơn vị đăng kiểm Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Về việc phải có giấy xác nhận giãn chu kỳ kiểm định, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay lái xe tham gia giao thông cần giấy chứng nhận kiểm định. Nếu không có văn bản xác nhận thời hạn kiểm định lần tới sẽ gây khó khăn cho lái xe và lực lượng kiểm soát, xử lý vi phạm. Ngoài ra, khi xảy ra sự cố phương tiện, nếu không có văn bản xác nhận thời hạn kiểm định lần tới sẽ không xác định được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Trong cuộc họp tuần trước về hoạt động đăng kiểm, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xây dựng ứng dụng (app) hoặc tích hợp vào cổng dịch vụ công của Bộ để chủ xe đủ tiêu chuẩn giãn, hoãn đăng kiểm theo Thông tư 02/2023 được đăng ký và các cơ quan chức năng có thể tra cứu trực tuyến; kết nối dữ liệu để khắc phục tình trạng một phương tiện đăng ký kiểm định ở nhiều trung tâm, hoặc một cá nhân đăng ký kiểm định nhiều phương tiện.

Theo Thông tư số 2/2023 của Bộ Giao thông Vận tải, xe chở người dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải sản xuất đến 7 năm được miễn đăng kiểm trong 36 tháng (trước đây là 30 tháng), chu kỳ kiểm định định kỳ là 24 tháng (tăng 6 tháng so với trước đây); xe sản xuất từ 7 đến 20 năm (trước đây là 12 năm) chu kỳ định kỳ 12 tháng; xe trên 20 năm chu kỳ là 6 tháng.

Thông tư này cho phép khoảng 3,2 triệu xe các loại được nới chu kỳ kiểm định trên tổng số 5 triệu ôtô cả nước. Tuy nhiên, chủ xe vẫn phải đưa xe đi kiểm định trước khi xác nhận sang chu kỳ đăng kiểm mới. Nếu phương tiện được tự động giãn chu kỳ mà không cần kiểm định lại, các trung tâm đăng kiểm sẽ giải quyết được tình trạng quá tải như hiện nay.

Anh Duy