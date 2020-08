Hai phụ nữ gốc Việt xuất hiện tại đại hội đảng Dân chủ

MỹLiên Tạ, chủ nhà hàng ở Los Angeles, và Thái Mỹ Linh, dân biểu bang Washington, bày tỏ ủng hộ ứng viên Joe Biden tại đại hội đảng Dân chủ.

Liên Tạ, chủ của hai nhà hàng ở Los Angeles, bang California, là Here’s Looking at You, hiện đã đóng cửa, và All Day Baby, xuất hiện trong một video cùng thị trưởng Eric Garcetti được phát tại hội nghị quốc gia đảng Dân chủ tối 19/8. Ông Garcetti là đồng chủ nhiệm chiến dịch tranh cử của Joe Biden.

Cùng với nhiều chủ kinh doanh nhỏ lẻ khác, Liên Tạ kể về những khó khăn mà họ gặp phải do đại dịch nhưng không được chính quyền liên bang hỗ trợ, trong khi bày tỏ hy vọng về một kế hoạch kinh tế của ứng viên Biden.

"Vào ngày chúng tôi đóng cửa hàng, Covid-19 được tuyên bố là đại dịch toàn cầu", Liên Tạ nói trong video.

Liên Tạ, chủ nhà hàng All Day Baby ở Los Angeles, nói trong video phát tại đêm thứ ba đại hội đảng Dân chủ hôm 19/8. Ảnh: Huffington Post

Cô cho biết việc đầu tiên mà mình buộc phải làm là cho các nhân viên nghỉ việc, do lệnh phong toả đi vào hiệu lực hôm 15/3. Quyết định này tương đương với khoảng 100 người tại hai nhà hàng bị mất việc làm. Kể từ đó, Here’s Looking at You đóng cửa vô thời hạn, trong khi All Day Baby cầm cự với chỉ các nhân viên chủ chốt, bán đồ ăn mang đi qua một cửa sổ.

"Vào thời điểm đó, tôi thậm chí không biết tháng tới sẽ buôn bán ra sao", cô nói.

"Chúng tôi không đòi hỏi nhiều từ chính quyền", thị trưởng Garcetti nói với Liên Tạ từ bên trong nhà hàng All Day Baby. "Ngoại trừ việc họ đỡ khi chúng ta ngã. Và tôi biết bây giờ giống như bạn đang rơi mà không có lưới đỡ".

Nhiều chủ kinh doanh nhỏ lẻ khác đồng tình rằng con đường trước mắt họ rất mờ mịt, với khoản vay của liên bang đang cạn kiệt và vaccine vẫn còn xa vời, khó có thể mong việc mọi thứ "quay lại bình thường". Điều đó khiến nhiều người, trong đó Liên Tạ, không có nhiều lựa chọn, trong đó có việc đóng cửa hoàn toàn để tránh tổn thất thêm tài chính.

Nhiều nhà hàng nổi tiếng đã biến mất trong ngành kinh doanh ẩm thực ở Los Angeles và nhiều nhà hàng khác chắc chắn sẽ chung cảnh ngộ, đặc biệt nếu không có sự can thiệp tài chính của liên bang.

Trước đó, đêm thứ hai của đại hội hôm 18/8, một phụ nữ gốc Việt khác góp tiếng nói tại sự kiện quan trọng này là dân biểu Thái Mỹ Linh của bang Washington. Bà đã đại diện bang công bố kết quả bỏ phiếu bầu ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, trong đó thượng nghị sĩ Bernie Sanders giành 43 phiếu, còn Biden giành 66 phiếu.

Dân biểu Thái Mỹ Linh của bang Washington. Ảnh: Washington House Democrats

Giải thích rằng mình đến Mỹ từ năm 15 tuổi, bà Mỹ Linh nhấn mạnh giáo dục là chìa khoá cho mọi cơ hội và bày tỏ ủng hộ với đảng Dân chủ.

"Dân chủ đầu tư vào giáo dục vì chúng ta cam kết đấu tranh cho mọi trẻ em", bà nói.

Trong cuộc bỏ phiếu diễn ra trực tuyến tối đó, 50 bang và 7 vùng lãnh thổ của Mỹ đã công bố phiếu bầu ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ và ông Biden đã được đảng Dân chủ chính thức đề cử là ứng viên đối đầu với Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 tới.

Đại dịch Covid-19 đã khiến đảng Dân chủ phải sửa kế hoạch tổ chức hội nghị quốc gia, diễn ra từ ngày 17/8 đến 20/8, trong đó loại bỏ phần lớn sự kiện trực tiếp tại Trung tâm Wisconsin ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin và thay thế bằng các sự kiện trực tuyến.

Các cuộc thăm dò sau hội nghị cho thấy lợi thế đang nghiêng về Biden. Theo RealClearPolitics, ông đang dẫn trước Trump 7,6 phần trăm điểm.

Anh Ngọc (Theo LA Eater, Spokesman - Review)