Tôi phải đập bỏ nhà mới xây 700 triệu vì lấn đất hàng xóm 11 cm

Bị 'cú trời giáng' đập nhà trả đất, kinh tế và tinh thần của gia đình tôi bị đánh gục.

Năm 2016 là một năm đau khổ với gia đình tôi, khi chính tay tôi thuê người về đập bỏ căn nhà mới xây trị giá 700 triệu đồng mà hai vợ chồng tích góp mãi mới có tiền xây.

Lúc tôi xây nhà, thợ thầu chỉ căn cứ vào cọc đá cắm phân lô, không có máy định vị tọa độ, thợ "vườn" xây nên không có tư vấn, không có giám sát... nên sau khi tô tường, nhà tôi lấn sang đất hàng xóm tận 11 cm. Sau khi phát hiện ra, tôi hết sức cầu thị, thương lượng bồi thường, nhưng hàng xóm nhất quyết không chịu vì "đất ở khu dân cư này lô nào lô đấy vuông vức, anh lấn sang rồi sau này tôi bán lô này cho ai".

Phương án đập bỏ rồi sửa lại nhà cũng không được vì kết cấu dằm, đà, cột ăn khớp với nhau không sửa được. Tinh thần, tiền bạc, công sức đổ bể, tình cảm xóm giềng nứt vỡ đánh gục vợ chồng tôi.

Sau khi đọc thông tin về vụ xây nhầm nhà trên đất người khác, và nhớ lại chuyện đập nhà trả đất của mình, tôi thấy chúng ta phải hiểu điều này:

Tiền bạc, cả căn nhà thì ai mà không tiếc, nhưng mình xây nhà lấn đất, xây "nhầm" trên đất của người khác thì tình và lý không ở chỗ mình. Nếu không thỏa thuận được thì phải đập, trả lại cho người ta.

Cần phải hiểu vấn đề cốt lõi nằm ở nguyên tắc bồi thường thiệt hại trong luật dân sự, khi tài sản của người khác bị xâm phạm, nghĩa vụ đầu tiên là phải khôi phục nó về nguyên trạng.

Có nghĩa, nếu anh xây nhầm trên đất của tôi, thì anh phải tháo dỡ để trả lại mảnh đất đúng như ban đầu. Nếu anh xây lấn đất nhà tôi, dù chỉ 1 cm thôi thì cũng phải đập bỏ những gì đã xây mà lấn sang đất nhà tôi.

Cách xử sự "xây nhầm thì thôi, coi như mua lại" chỉ giải quyết khi cả hai đều có thiện chí, muốn dĩ hòa vi quý. Nhưng xét một cách đúng đắn, nó đẩy người bị xâm hại vào thế phải chấp nhận mất mát để đổi lấy sự yên ổn.

Nói cho cùng, xây nhà trên đất của người khác, dù vô tình hay cố ý, đều là hành vi xâm phạm quyền tài sản.

Bây giờ, có ai hỏi tôi tiếc tiền không? Tôi xin trả lời là có. Nếu không bị "cú trời giáng" đó, có lẽ cuộc sống của gia đình tôi đã khác. Nhưng, giả sử nhà bên kia chấp nhận, thì nếu họ bán đất bán nhà, hoặc tôi thế chấp, bán nhà đi chỗ khác, những rắc rối tích tụ được "xả" ra còn nhiều hơn vì giấy tờ không khớp, hoàn công... nhức đầu còn nhiều hơn nữa.

Túc Sơn