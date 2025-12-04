Hải Phòng dự kiến thu hàng trăm triệu USD từ giao dịch carbon

Hải Phòng có thể thu về 120-250 triệu USD mỗi năm nếu tham gia thị trường tín chỉ carbon thành công và tận dụng tốt cơ chế trao đổi, bù trừ.

Theo tờ trình dự thảo Nghị quyết sử dụng nguồn thu từ giao dịch tín chỉ carbon cho dự án ứng phó biến đổi khí hậu, kinh tế xanh của UBND TP Hải Phòng, thành phố dự kiến thí điểm sàn giao dịch tín chỉ carbon vào năm 2026. Tiền thu từ nguồn này sẽ được phân bổ cho các mô hình bảo vệ và phát triển rừng, nông nghiệp bền vững, năng lượng tái tạo, xử lý chất thải, thu hồi khí metan và các giải pháp giảm phát thải khác.

Với các dự án đã tạo tín chỉ carbon, nguồn thu này được phép dùng để mở rộng quy mô, cải tạo hạ tầng và hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng tham gia dự án.

Theo tính toán của cơ quan quản lý, nếu tham gia thị trường tín chỉ carbon và tận dụng cơ chế bù trừ để giảm 3-5 triệu tấn CO2, thành phố có thể thu về 120-250 triệu USD mỗi năm.

Rừng tự nhiên trên đảo Cát Bà, Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

Hải Phòng hiện có hơn 33.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó 10.000 ha rừng tự nhiên. Đây là kho dự trữ carbon có thể khai thác thương mại nếu được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, rừng phòng hộ, sản xuất cũng có tiềm năng trong hấp thụ khí nhà kính và có thể phát triển mô hình tín chỉ carbon rừng.

Tính tới cuối tháng 6, thành phố có 163 cơ sở, doanh nghiệp trong diện phải kiểm kê khí nhà kính. Theo cơ chế bù trừ, các đơn vị phát thải thấp hơn hạn ngạch có thể bán lại phần dư thừa cho những nơi vượt mức. Đây được xem là động lực để thúc đẩy thị trường giao dịch, bù trừ giảm phát thải nội địa và quốc tế.

Tại Việt Nam, việc thương mại hóa tín chỉ carbon đang được đẩy mạnh. Năm 2023, lần đầu tiên Việt Nam đã bán thành công 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng (10,3 triệu tấn CO2) thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) với đơn giá 5 USD một tấn, thu về 51,5 triệu USD. Nguồn thu này đã được giải ngân để chi trả cho các chủ rừng tại 6 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ trước sáp nhập.

Lê Tân