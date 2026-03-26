Hai 'ông lớn' ôtô Trung Quốc đua lập đại lý ở nước ngoài

CanadaBYD và Chery đang nhanh chóng xây dựng nền tảng cho việc thâm nhập thị trường ở quốc gia Bắc Mỹ, mở đầu bằng hệ thống đại lý độc lập.

Cuộc đua giành chỗ đứng tại Canada đang diễn ra sôi nổi khi hai trong số những thương hiệu lớn nhất của Trung Quốc đang tìm cách xây dựng mạng lưới đại lý ở đây.

Thông tin đến từ một nhà tư vấn được giao nhiệm vụ đặt nền móng cho biết các công ty đang đàm phán để thành lập các đại lý mang thương hiệu riêng trên khắp đất nước, một bước đi nghiêm túc vào một thị trường khổng lồ mà cho đến nay các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc vẫn chưa thể tiếp cận. Tuy nhiên, số lượng xe được phép nhập khẩu theo hạn ngạch có thể không đủ để duy trì nhiều đại lý tại Canada.

BYD Atto 3 - một trong những mẫu xe của thương hiệu Trung Quốc đang bán ở nhiều thị trường nước ngoài. Ảnh: Actualidad Motor

Chiến lược ban đầu bao gồm việc khởi đầu từ khu vực đô thị Toronto, sau đó mở rộng về phía tây và phía đông đến các thành phố như Vancouver, Montreal và Calgary. Những người tham gia đàm phán cho biết mục tiêu của BYD là xây dựng khoảng 20 đại lý trong năm đầu tiên hoạt động. Điều đó sẽ giúp nhà sản xuất ôtô lớn nhất Trung Quốc có sự hiện diện rõ rệt tại các thị trường đô thị lớn nhất của Canada, nơi nhu cầu về xe điện đang tiếp tục tăng khi người tiêu dùng tìm kiếm các lựa chọn thay thế rẻ hơn.

Thông tin này đến từ Farid Ahmad, CEO của Dealer Solutions Mergers & Acquisitions, một công ty tư vấn đã thảo luận với ba địa điểm tiềm năng của BYD, theo Globe and Mail. Ahmad thêm rằng một số nhà sản xuất Trung Quốc cũng quan tâm đến việc thành lập chi nhánh tại Canada, bao gồm cả Chery.

Canada gần đây đã tái cấu trúc chế độ thuế quan đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc bằng cách áp dụng hạn ngạch cho phép 49.000 xe điện sản xuất tại Trung Quốc nhập khẩu vào Canada với mức thuế giảm đáng kể, chỉ còn 6,1%. Sự thay đổi chính sách này đồng nghĩa với việc thay đổi tính toán đối với các công ty như BYD và Chery, những hãng trước đây phải vật lộn với những rào cản cao khiến họ khó mở rộng thị trường.

Vào tháng Một, Canada đã đồng ý giảm thuế nhập khẩu xe điện Trung Quốc từ 100% xuống 6,1% để đổi lấy việc Trung Quốc giảm thuế đối với hạt cải dầu, tôm hùm, cua và đậu Hà Lan của Canada.

Hạn ngạch nhập khẩu xe điện sẽ tăng lên 70.000 chiếc trong vòng 5 năm - hơn một nửa trong số đó sẽ được bán với giá dưới 35.000 USD - và dự kiến trong vòng 3 năm sẽ thu hút đầu tư liên doanh của Trung Quốc vào chuỗi cung ứng xe điện của Canada. Tuy nhiên, mức giới hạn 49.000 khá nhỏ so với tổng doanh số hàng năm là 1,8 triệu xe của Canada.

Với việc chi phí nhập khẩu thấp hơn nhờ hạn ngạch, việc thâm nhập thị trường Canada trở nên khả thi hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một số bước cần thực hiện trước khi bất kỳ chiếc xe nào có mặt tại các showroom. Việc phê duyệt của cơ quan quản lý, thỏa thuận với đại lý, cấu trúc tài chính và mạng lưới dịch vụ đều cần được thiết lập.

Các nguồn tin nói rằng mặc dù các cuộc thảo luận đang diễn ra, BYD vẫn chưa đưa ra ngày ra mắt chính thức. Công ty chưa công khai kế hoạch thời gian biểu, cũng như các mẫu xe cụ thể mà họ ưu tiên cho thị trường Canada.

Việc BYD và Chery gia nhập thị trường xe điện Canada được các nhà phân tích ngành công nghiệp đánh giá cao vì sẽ làm thay đổi giá cả và cạnh tranh trong ngành. Thị trường này từ lâu đã bị chi phối bởi các thương hiệu lâu đời của Bắc Mỹ, châu Âu và Hàn Quốc.

Mỹ Anh