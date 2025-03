Hai ông lớn bắt tay làm dự án điện mặt trời 390 MW

Ông James Rama Phataminviphas, Phó chủ tịch cấp cao Tập Đoàn - Đầu tư chiến lược và Quan hệ đối tác của Banpu NEXT Co., Ltd. (phải) và ông Nguyễn Dương Tuấn - Tổng Giám đốc SolarBK. Ảnh: SolarBK