Hai nút thắt trên quốc lộ 1 qua Quảng Trị thông xe

Cầu Gianh (mới) bắc qua sông Gianh, nằm trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Bắc Gianh và Nam Gianh những ngày này đã cho phương tiện lưu thông. Công trình được khởi công tháng 2/2025, xây dựng cạnh cầu cũ về phía thượng nguồn, tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.
Cầu Gianh mới dài 2,1 km, trong đó phần cầu dài 745 m với 9 nhịp, còn lại là đường dẫn hai đầu.
Phần cầu xây mới rộng 12 m, gồm hai làn xe cơ giới và một làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80 km/h. Khi hoàn thành mở rộng cả cầu cũ và cầu mới bề rộng nền đường 20,5 m, quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ.
Cầu có kết cấu bêtông cốt thép, nhịp giữa cao nhất gần 40 m, được thiết kế có khoảng lưu không cho các tàu thuyền qua lại.
Đơn vị thi công gấp rút thảm nhựa đoạn đường dẫn phía bắc lên cầu Gianh mới. Trong thời gian hoàn thiện, phương tiện được tổ chức phân luồng để bảo đảm an toàn giao thông.
Bên cạnh là Cầu Gianh cũ dài 746 m, đưa vào sử dụng cuối năm 1998, từng xóa bỏ bến phà cuối cùng trên quốc lộ 1. Cầu có hai làn ôtô và hai làn xe thô sơ.
Trước khi có cao tốc, đây là huyết mạch giao thông Bắc – Nam, thường xuyên ùn tắc, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán khi lưu lượng phương tiện tăng cao. Nơi đây xảy ra nhiều vụ tai nạn, mặt cầu uốn lượn được giới hạn tốc độ 50 km/h.
Cách cầu Gianh khoảng 50 km về phía nam, cầu Quán Hàu bắc qua sông Nhật Lệ cũng được đầu tư nâng cấp, với tổng chiều dài hơn 1,8 km, trong đó phần cầu dài 549 m, đi qua xã Quảng Ninh, vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng.
Cầu Quán Hàu cũ dài 549 m, rộng 12 m, sử dụng năm 2000. Sau nhiều năm khai thác, lưu lượng phương tiện tăng cao khiến cầu thường xuyên ùn tắc, mặt cầu hằn lún, phải cắm nhiều biển hạn chế tốc độ 50 km/h.
Cầu Quán Hàu mới (bên phải) được xây dựng song song cầu cũ, cách tim cầu khoảng 15,5 m, mép hai cầu cách nhau 3,5 m về phía thượng lưu.
Khi hoàn thành, cầu mới và cầu cũ tạo thành mặt cắt ngang rộng 20,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, giúp giảm tình trạng ùn tắc.
Công trình gồm 9 nhịp, đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng lớn trên quốc lộ 1.
Công nhân thi công hoàn thiện các hạng mục cuối cùng ở đường dẫn cầu Quán Hàu. Giao thông khu vực được tổ chức phân luồng trong thời gian thi công.
Đường dẫn lên cầu Quán Hàu được thảm nhựa, kết nối đồng bộ với tuyến quốc lộ 1 hiện hữu.
Cầu Gianh và Quán Hàu khai thác giúp xóa bỏ các điểm nghẽn giao thông kéo dài nhiều năm, nâng cao năng lực lưu thông và hạn chế ùn tắc khi xảy ra sự cố trên quốc lộ 1.
Cầu Gianh và Quán Hàu với vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng. Đồ hoạ: Tâm Thảo
Đắc Thành