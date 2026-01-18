Hai nút thắt trên quốc lộ 1 qua Quảng Trị thông xe

Cầu Gianh mới dài 2,1 km, trong đó phần cầu dài 745 m với 9 nhịp, còn lại là đường dẫn hai đầu.

Phần cầu xây mới rộng 12 m, gồm hai làn xe cơ giới và một làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80 km/h. Khi hoàn thành mở rộng cả cầu cũ và cầu mới bề rộng nền đường 20,5 m, quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ.