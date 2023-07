Hai nỗi khổ với căn nhà 5,5 tỷ đồng ở Sài Gòn

Bán nhà mặt đất để lên chung cư tiện ích hơn thì tiếc, còn trụ nhà mặt đất thì lo ngập, gián, chuột làm phiền.

Hai vợ chồng người bạn tôi đang đau đầu với căn nhà, thứ mà cách đây vài năm khi mới mua được, vợ chồng bạn đã rất tự hào, vui vẻ. Để mua được căn nhà đó ngoài tiền tích góp của cả hai, tiền mượn cha mẹ hai bên thì tiền vay ngân hàng là điều dĩ nhiên, như bao người đã mua nhà khác.

Sau vài năm cày cuốc cật lực thì cũng kiếm đủ tiền trả cho cha mẹ hai bên, chỉ còn nợ ngân hàng một chút ít. Bạn tôi tâm sự, chỉ thời gian nữa thôi, khi trả hết tiền cho ngân hàng, ngôi nhà chính thức thuộc về mình thì mới ăn ngon ngủ yên. Nhưng rồi lại đau đáu với những chuyện xung quanh căn nhà.

Có lẽ căng thẳng kiếm tiền trong mấy năm dịch vừa qua kinh tế hơi khó khăn nên nhìn đâu bạn tôi cũng thấy gam màu xám, chứ không còn là màu hồng như trước nữa. Nào là tốn mấy tỷ bạc mua nhà ở, nhưng luôn sống khổ.

Con đường Phạm Văn Chiêu (Quận Gò Vấp) hễ mưa to là nước thoát không kịp, cả khu nhiều đoạn đường nước ngập bì bõm. "Nhiều buổi chiều trời mưa to là muốn ở lại công ty luôn vì chạy xe về là cầm chắc ngập", bạn tôi than thở. Rồi đến chuyện hàng xóm nuôi chó phóng uế bừa bãi, rồi chuyện tiếng ồn, lo sợ an ninh, sợ mất trộm đồ khi đi du lịch, về quê lâu ngày cũng làm bạn tôi lo lắng.

Tôi bèn góp ý là nên bán đi rồi mua căn hộ chung cư để ở, bây giờ giá căn hộ cũng mềm hơn, hưởng đầy đủ tiện ích hơn, không sợ mưa ngập, hàng xóm xấu tính, lại dư ra một khoản tiền làm chuyện khác.

Sau khi tham khảo giá nhà xung quanh và khu vực lân cận, giá căn nhà của bạn đã lên 5,5 tỷ đồng nhưng cũng không làm bạn vui được.

Nếu bán ra thì có lời, dư sức trả nợ ngân hàng nhưng lại tiếc công sức làm việc, kiếm tiền tích góp thời gian qua. Điều sợ lớn nhất nữa là vài năm sau khi thị trường, kinh tế hồi phục, giá nhà lại tiếp tục tăng lên thì lại tiếc.

Tôi thấy đây là điểm chung của nhiều người khi mua nhà thành phố. Cái khổ thứ nhất là lao đầu làm việc cật lực để trả nợ cho một thứ không phát huy hết 100% công năng sử dụng.

Nhà mặt đất để ở thì nhà chung cư cũng để ở kia mà. Chưa kể nhà chung cư tầng cao lộng gió, không bị chuột, gián làm phiền cuộc sống. Cái khổ thứ hai là chưa bao giờ sống cho thực tại.

Mua nhà đất phải huy động, vay tiền nhiều hơn nhà chung cư, quãng thời gian trả nợ cũng dài hơn, tháng nào cũng ám ảnh tiền lãi, gốc. Đến khi trả xong hết rồi, thấy nhà đất phiền phức, chất lượng sống chưa tốt lại không dám bán dọn đi (lên chung cư chẳng hạn) thì lại sợ sau khi bán, vài năm nhà tăng giá thì lại tiếc.

Hai nỗi sợ này tạo thành một cái vòng luẩn quẩn, khiến cho nhà cửa ở các quận nội thành chúng ta lộn xộn, hẻm hóc rất nhiều. Có dịp đi máy bay nhìn qua cửa sổ hay chỉ cần mở Google map lên là chúng ta thấy hai nỗi khổ này và tư duy nhà mặt tiền, mặt đất đã khiến quy hoạch thành phố vỡ trận như thế nào.

Trách cò đất hay những người đầu cơ làm nhà đất tăng giá thì cũng nên nhìn lại chính chúng ta - những người luôn hy vọng căn nhà, mảnh đất của mình tăng giá dần theo năm tháng.

Xuân An

