Hai nhóm được tăng mức hưởng BHYT lên 100% từ năm 2026

Người thuộc hộ cận nghèo và người từ 75 tuổi đang nhận trợ cấp hưu trí xã hội được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh, thay vì 80-95% như trước, từ ngày 1/1.

Bộ Y tế vừa gửi công văn đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) cập nhật hệ thống, chuyển đổi mã quyền lợi cho hai nhóm trên ngay trong tháng 1. Động thái này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 261 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, hiệu lực từ đầu năm 2026.

Cơ quan quản lý y tế yêu cầu BHXH Việt Nam điều chỉnh mã quyền lợi trên thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của người dân để đồng bộ với mức hưởng mới. Cụ thể, người thuộc hộ gia đình cận nghèo (mã CN) chuyển từ mức hưởng 95% (mã số 3) lên 100% (mã số 2). Cùng thời điểm, nhóm người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (mã LH) cũng được nâng mức chi trả từ 80% lên tối đa 100%.

Người dân khám bệnh tại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM (quận 5). Ảnh: Quỳnh Trần

Để chính sách đi vào cuộc sống, Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh toàn quốc chủ động tra cứu thông tin thẻ BHYT trên hệ thống khi tiếp nhận người bệnh. Trường hợp phát sinh vướng mắc về mã số hay mức hưởng, đơn vị y tế cần trao đổi ngay với giám định viên BHXH để thống nhất phương án giải quyết, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến quyền lợi điều trị của người dân. Sở Y tế các địa phương chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát quá trình thực thi quy định mới này.

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy tỷ lệ bao phủ BHYT hiện đạt khoảng 94% dân số, tương đương hơn 95,5 triệu người tham gia. Năm 2024, hệ thống y tế ghi nhận gần 184 triệu lượt khám chữa bệnh, tăng gần 10 triệu lượt so với năm trước đó. Trong số này, khoảng 40 triệu người sử dụng thẻ BHYT thường xuyên với tần suất trung bình 4,5 lần mỗi năm. Tổng chi phí quỹ BHYT thanh toán trong năm qua đạt gần 140.000 tỷ đồng.

Lê Nga