Đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người yếu thế

Chính phủ đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người thuộc diện chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và các nhóm ưu tiên khác trong phạm vi quyền lợi được hưởng.

Chiều 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết nghị quyết gồm 4 nhóm chính sách lớn. Đó là giảm chi phí y tế cho người dân; chế độ, tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế; đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe; cùng các chính sách về đất đai, thuế và tài chính.

Theo dự thảo, việc khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần thực hiện từ năm 2026 theo nhóm và lộ trình ưu tiên, gồm khám sàng lọc, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên và người lao động.

Đến năm 2030, Chính phủ đề xuất triển khai chính sách miễn viện phí theo lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế và lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027. Người dân sẽ được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế; trong đó người thuộc diện chính sách xã hội, người yếu thế, người thu nhập thấp và các nhóm ưu tiên khác sẽ được tăng mức hưởng.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Từ năm 2027, người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ cận nghèo, người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi. Chính phủ cũng đề xuất thí điểm, đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, bảo hiểm bổ sung theo nhu cầu người dân.

Tiền lương và phụ cấp của bác sĩ các chuyên ngành y học cổ truyền, nha khoa, y học dự phòng và dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp. Người làm chuyên môn trong lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100%. Cán bộ y tế làm việc tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng khó khăn được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100%, các khu vực còn lại tối thiểu 70%.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị đưa nội dung khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí từ năm 2026 vào dự án Luật Phòng bệnh đang được Quốc hội xem xét tại kỳ họp 10. Cơ quan thẩm tra cũng kiến nghị chỉ nên quy định nguyên tắc về miễn viện phí, giao Chính phủ nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế năm 2026, đồng thời làm rõ khái niệm "miễn viện phí ở mức cơ bản" và phạm vi áp dụng với bệnh viện tư nhân.

Dự thảo Nghị quyết dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Sơn Hà