'Hai nguyên tắc giữ mạng sống khi gặp xe to'

Đối với xe con, điều quan trọng nhất là không bao giờ để lọt vào giữa hai xe cỡ lớn như xe tải, xe khách, xe container.

Thứ nhất, khi di chuyển tài xế luôn quan sát cả phía trước và phía sau, ngoài việc giữ khoảng cách với xe phía trước, nếu phát hiện trong gương có xe tải đang lao tới sát đuôi, hãy chủ động vượt nếu có thể.

Nếu không thể vượt, lái xe hãy nép sang bên phải, nhường cho xe to đi trước. Đây là một điều hết sức quan trọng khi gặp phải tình huống xe con đi giữa hai xe tải to lớn. Bản thân tôi rất sợ mỗi khi xe của mình lọt vào ở giữa nhất là khi trước là xe container, sau là xe tải hạng nặng. Nhưng di chuyển trên đường lúc giờ cao điểm thì tình huống xe con ở giữa hai xe hạng nặng to là điều khó tránh khỏi. Nếu không may gặp tình huống này lái xe con phải tìm cách chuyển làn ra khỏi hai xe to nhanh nhất có thể.

Thứ hai, thêm một điều kinh nghiệm nữa là không đi song song với xe trọng tải lớn, xe container vì nguy cơ xe bị lật hoặc rơi hàng hóa ra khỏi xe trong quá trình chạy nhanh phanh gấp. Những tình huống này xảy ra nhan nhản hàng ngày, hàng giờ trên các tuyết đường. Thực tế, tránh xa những xe đầu kéo container này không hề dễ vì các con đường của Việt Nam bé, giao thông lộn xộn mà ý thức của người tham gia giao thông kém. Làm sao mà văn minh để nhường nhịn nhau cho an toàn là điều rất khó.

Tôi đã lái xe hơn 12 năm nên bản thân rất rõ về những hành vi ý thức của các lái xe hiện nay. Tóm lại mỗi người phải tự giác, tự nâng cao ý thức văn minh, thì may ra mới có thể bảo vệ được bản thân mỗi khi tham gia giao thông.

Độc giả Haivy Nguyen