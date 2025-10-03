Hai người rình, mở cửa ôtô trộm điện thoại

Gần 2h ngày 3/10, nam tài xế đậu ôtô 7 chỗ bên đường ĐT 743 - đoạn qua phường An Phú, TP HCM (Bình Dương cũ) để nghỉ. Khoảng 10 phút sau, hai thanh niên đi 2 xe máy lượn lờ qua lại chiếc ôtô.

Một người dựng xe gần ôtô, người còn lại đứng canh chừng cách đó khoảng 80 m.

Nhóm cướp dựng cảnh lấy tài sản tài xế bên đường Video ghi lại cảnh tên trộm lục lọi ôtô đậu bên đường. Video: Anh Hựu

Thanh niên đứng cạnh ôtô cố gắng mở cửa xe nhưng thất bại. Chờ thêm một phút, thấy tài xế vẫn ngủ, anh ta mở cửa ôtô, thò đầu vào lục lọi tài sản. Tài xế thức giấc phát hiện sự việc liền tri hô, tung cửa chạy ra ngoài để bắt trộm, nhưng hắn đã nhanh chân lên xe máy phóng đi cùng điện thoại của nạn nhân. Gã thanh niên còn lại chạy theo đồng phạm.

Sự việc được camera cửa hàng bên đường ghi lại. Công an TP HCM đang xác minh sự việc.

Trước đó, tại đại lộ Bình Dương, một tài xế cũng đậu xe bên đường ngủ thì bị kẻ trộm lấy đi 30 cây vàng. Thủ phạm bị bắt khi đang lẩn trốn ở miền Tây.

