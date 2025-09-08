Trình báo 'mất 30 cây vàng' khi đậu ôtô bên đường

TP HCMNgười đàn ông cho biết khi thức dậy trong ôtô đậu ven đường thì phát hiện số trang sức "khoảng 30 cây vàng" bị mất, camera an ninh ghi cảnh xuất hiện người lạ mặt.

Ngày 8/9, Công an phường Phú Lợi vào cuộc xác minh việc anh Duy, 37 tuổi, trình báo mất tài sản và 30 cây vàng để trong xe bán tải.

Trình báo mất 30 cây vàng khi đậu xe ngủ bên đường Video quay cảnh người đàn ông đi vào xe bán tải. Ảnh: Cắt từ camera

Theo anh Duy, khuya 6/9, anh lái ôtô bán tải chở bạn về nhà trên Đại lộ Bình Dương thuộc phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ). Sau khi người bạn vào nhà, anh đậu ôtô trên vỉa hè, mở cửa xe phía bên phụ cho thoáng rồi ngủ.

Đến sáng, người đi đường thấy tài xế ngủ trong xe, cửa mở, nghi ngờ có bất thường nên gọi dậy. Anh Duy kiểm tra tài sản thì phát hiện nhiều trang sức vàng như dây chuyền, lắc tay, nhẫn... (được cho là 30 cây vàng) cùng điện thoại di động đã mất.

Camera an ninh gần đó ghi cảnh lúc hơn 3h có người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ đi vào phía sau xe tải, soi đèn pin lục lọi chừng một phút.

Nghi ngờ người này đã lấy trộm tài sản của mình, anh Duy trình báo cảnh sát.

Công an TP HCM đã khám nghiệm hiện trường, truy tìm người liên quan.

Phước Tuấn

* Tên người trình báo đã thay đổi