Hai cụ ông nhận bồi thường oan sai hơn 2,7 tỷ đồng

Vĩnh PhúcÔng Trần Ngọc Chinh, 82 tuổi và đại diện của ông Trần Trung Thám (đã chết) được VKSND tỉnh bồi thường hơn 2,7 tỷ đồng tiền cho 39 năm mang thân phận bị can.

Ngày 15/2, đại diện VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã trao số tiền bồi thường 1,068 tỷ đồng cho ông Chinh. Dự kiến ngày mai, VKS sẽ trao 1,668 tỷ đồng tiền bồi thường cho người đại diện của ông Thám.

Đây là hai trong số ba người bị Công an tỉnh Vĩnh Phú (cũ) bắt giam trong vụ án giết người xảy ra năm 1980. Cảnh sát sau đó xác định, ông Chinh, Thám và ông Khổng Văn Đệ, 100 tuổi, bị oan nên trả tự do. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không có bất kỳ công bố chính thức nào khiến ba ông phải mang thân phận bị can trong 39 năm.

Tháng 10/2019, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc xin lỗi công khai ba ông, thừa nhận có những "sai sót dẫn đến hậu quả không ai mong muốn". Quá trình yêu cầu bồi thường của ba người đã trải qua hàng chục lần thương lượng và hầu toà.

Tháng 9/2020, ông Đệ là người đầu tiên đạt được thương lượng với VKSND tỉnh Vĩnh Phúc, chấp nhận tiền bồi thường oan sai 1,167 tỷ đồng. Mức này thấp hơn nhiều số tiền ban đầu ông Đệ yêu cầu là ông 5 tỷ 285 triệu đồng.

Ngược lại với ông Đệ, ông Chinh và người đại diện của ông Thám không đồng tình với thương lượng bồi thường của VKS nên khởi kiện, yêu cầu VKS tỉnh bồi thường 38 tỷ đồng tổn thất tinh thần, vật chất. Toà án sau đó tuyên mức bồi thường hơn 2,7 tỷ đồng.

Con trai ông Thám nói không đồng tình với mức bồi thường nhưng thời gian đã kéo dài quá lâu nên "đành chấp nhận cho xong".

Theo hồ sơ vụ án, ngày 28/1/1980, tại thôn Vạn Thắng xảy ra vụ giết ông Chu Văn Quản (bí thư chi bộ thôn). Ngày 3/3/1980, ông Chinh, Thám bị khởi tố, bắt. Hai tháng sau đó, ông Thám chết trong trại giam và công an thông báo nguyên nhân do mắc bệnh. Tháng 4/1980, ông Đệ và Nguyễn Đình Ký bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc giết người.

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Vĩnh Phúc) xác định chỉ có một mình Ký gây án. Công an tỉnh Vĩnh Phú ra quyết định đình chỉ điều tra với ông Chinh, Thám và Đệ.

Được trả tự do sau ba năm vướng lao lý, ba ông gửi hàng nghìn lá đơn kêu oan trong nhiều năm.

