Hai người dân Lý Sơn cứu nạn giữa bão được khen thưởng

Quảng NgãiÔng Phan Duy Quang, anh Lê Văn Sanh và chủ tàu An Vĩnh Express được chính quyền Lý Sơn khen thưởng vì dũng cảm cứu người trong bão Kalmaegi.

Sáng 10/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã trao Giấy khen cho ông Phan Duy Quang (47 tuổi) và Lê Văn Sanh (37 tuổi) vì hành động dũng cảm cứu người giữa sóng dữ; đồng thời khen thưởng ông Lê Thanh Hùng, chủ tàu cao tốc An Vĩnh Express, vì đã khẩn trương kịp thời trong cứu hộ cứu nạn.

Chủ tịch đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy (phải) trao giấy khen cho ông Phan Duy Quang. Ảnh: Nam Thanh

Trước đó, chiều 6/11, phát hiện ông Dương Quang Cường (44 tuổi) nhảy xuống biển tại cầu cảng Lý Sơn, ông Quang và anh Sanh đã lao thúng ra ứng cứu giữa lúc gió mạnh, sóng lớn. Sau khi cứu được ông Cường lên thúng, ba người bị sóng cuốn trôi xa bờ. Thúng lật khiến họ rơi xuống biển, sau đó bị sóng cuốn, mỗi người một nơi.

Trôi dạt hơn 40 giờ, họ ăn cua, rong biển, táo, uống nước biển và chai nước vớ được trên biển để sinh tồn. Đến sáng 8/11, tàu hàng Hải Nam 39 phát hiện và cứu được ông Quang. Sau đó, tàu An Vĩnh Express đã tiếp cận tàu Hải Nam 39 để đón ông Quang, rồi tiếp tục tìm kiếm và cứu được anh Sanh.

Anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) được chủ tịch đặc khu Lý Sơn trao giấy khen. Ảnh: Nam Thanh

Hiện sức khỏe ông Quang và anh Sanh ổn định, được chăm sóc ở Trạm Y tế Dân Quân kết hợp ở Đặc khu Lý Sơn. Riêng ông Cường bị viêm ruột, đã được đưa vào đất liền để theo dõi, điều trị.

Phạm Linh