Hai ngư dân mất tích trên đường tránh bão

Gần 3h ngày 18/12, tàu cá Nghệ An đang trên đường vào bờ tránh bão Rai thì hai ngư dân rơi xuống biển mất tích.

Tàu cá Nghệ An với 15 ngư dân do anh Nguyễn Văn Lục, 41 tuổi, trú thị xã Hoàng Mai, làm thuyền trưởng. Khi tàu cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 27 hải lý về hướng đông bắc thì bất ngờ ngư dân Nguyễn Văn Dũng, 41 tuổi, và Trần Văn Hùng, 38 tuổi, cùng trú thị xã Hoàng Mai, rơi xuống nước. Do sóng to, gió mạnh nên cả hai mất tích.

Ông Nguyễn Trường Thành, Chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An, cho biết đã có văn bản đề nghị lực lượng cứu nạn các địa phương Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam hỗ trợ tìm nạn nhân.

Rai là cơn bão thứ chín hình thành trên Biển Đông trong năm nay, đường đi trái với quy luật. Khi quét qua Philippines với sức gió 150-195 km/h, bão làm ít nhất 33 người chết.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 19h ngày 18/12, bão Rai cách Bình Định - Khánh Hòa khoảng 470 km, gió mạnh nhất cấp 15 (165-185 km/h), giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão theo hướng tây bắc.

Trước đó cuối tháng 11, tàu cá Nghệ An với 6 thuyền viên đang khai thác hải sản cách Vũng Áng (Hà Tĩnh) về hướng đông khoảng 35 hải lý thì bị chìm. Một người may mắn được tàu cá Quảng Ngãi cứu sống cùng ngày, 5 người còn lại đều mất tích, tới nay mới phát hiện một thi thể.

