Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích

Thi thể ông Trần Văn Nghĩa, 57 tuổi, được tìm thấy ở biển Thuận An (TP Huế), sau 10 ngày tàu cá Nghệ An chìm, 5 ngư dân mất tích.

Gia đình ngư dân Trần Văn Nghĩa, trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cho hay ngày 10/12 đã cử đại diện vào phường Thuận An xác định thi thể. "Qua thông tin chính quyền cung cấp, đặc biệt như ngón út bàn tay phải bị cụt, có thể khẳng định đây là ông Nghĩa", đại diện gia đình nói.

Nạn nhân được ngư dân ở TP Huế phát hiện từ hôm 5/12, cách bờ Thuận An khoảng một hải lý, trong tình trạng đang phân hủy. Thi thể không rõ danh tính được đưa vào bờ giao cho nhà chức trách khám nghiệm trước khi chôn cất.

Tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, gia đình thuyền viên mất tích hơn 10 ngày mong ngóng tin tức từ lực lượng cứu hộ. Hiện nay người thân đã làm lễ truy điệu, lập mộ giả cho các nạn nhân.

Người thân thuyền viên Thái Bá Huy kiệt sức sau nhiều ngày mong ngóng. Ảnh: Nguyễn Hải

Lãnh đạo Hải đội 2 (Biên phòng Nghệ An) cho biết, tàu cứu nạn cùng 12 chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm tàu và ngư dân mất tích đã trở về sáng 11/12. 10 ngày qua, tàu liên tục tìm kiếm trên vùng biển nghi tàu bị chìm với bán kính hơn 30 km2, song chỉ thấy tấm lưới vây rộng chừng 10 m2. Khả năng tìm thấy người còn sống sót gần như không thể.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho hay hiện thời tiết ở vùng biển mà lực lượng cứu hộ làm việc rất xấu do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc. Trong khi vị trí chính xác tàu gặp nạn rất khó xác định, hiệu quả tìm kiếm do đó không cao.

Nghệ An đang đề nghị biên phòng các tỉnh ven biển Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị hỗ trợ, thông báo cho các tàu đánh bắt phối hợp tìm kiếm nạn nhân.

Đều tàu cứu nạn tìm kiếm thuyền cá bị chìm Tàu Hải đội 2 (Nghệ An) làm nhiệm vụ tìm kiếm tại vùng biển nghi tàu cá bị chìm. Video: Nguyễn Hải

Trước đó lúc 10h ngày 30/11, tàu cá Nghệ An có 6 thuyền viên do anh Thái Bá Huy, 42 tuổi, làm thuyền trưởng, đang khai thác hải sản cách Vũng Áng (Hà Tĩnh) về hướng đông khoảng 35 hải lý thì bị nước tràn vào khoang. Tàu chìm khiến 6 thuyền viên rơi xuống biển.

Thuyền viên Trần Văn Huy, 47 tuổi, được tàu cá Quảng Ngãi cứu, sức khỏe đã ổn định, 5 người khác mất tích. Trong số này có gia đình gồm 3 cha con, ông cháu gồm: Cha Thái Bá Tình, 69 tuổi; con Thái Bá Huy, 42 tuổi và cháu Thái Bá Hòa, 18 tuổi.

Nguyễn Hải - Võ Thạnh